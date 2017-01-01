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Kepirtepe koşusu Edirne'den başladı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:59
Kepirtepe koşusu Edirne'den başladı
Kepirtepe koşusu Edirne'den başladı

(Fotoğraflı)

Ergin Yıldız
EDİRNE (İHA) - Edirne'de Kepirtepe'liler Vakfı ve Edirne Belediyesi tarafından 27'nci geleneksek 85 kilometrelik maratonuna start verildi.
Kepirtepe'liler günü etkinlikleri kapsamında Kepirtepe Lisesinden mezun olan 5 sporcu, Karaağaç Askeri bölgesinde başlayıp Kırklareli Lüleburgaz'da bitecek olan 85 kilometrelik koşularına başladı.
Kepirtepe'liler Vakıf Başkanı Hasan Çevik koşu öncesi yaptığı açıklamada, "Beş Kepirtepe'li mezunun katılımı ile başlayacak koşumuz. 1990 yılından beri geleneksel olarak yapılmaktadır. Kepirtepe'liler günün etkinlikleri içerisinde yer alan, başlangıçtan sona Kepirtepe'nin temelinin ilk atıldığı yer olan Karaağaçtan ve şuan faaliyete olan Kepirtepe okuluna kadar olan Kepirtepe'liler koşusu başlıyor. Kepirtepe okulunun çeşitli dönemlerinde mezun olan 5 arkadaşımız askeri birlik olan şuan daha önce Kepirtepe'nin ilk temelinin atıldığı yerden başlıyor. Bu koşumuz Lüleburgaz'a kadar sürecek koşucularımız Lüleburgaz'da konaklayacak, yarın Kepirtepe'liler günü başlangıcından Lüleburgaz'dan Kepirtepe'ye kadar, koşan arkadaşlarımız toplamda 85 kilometre koşarak bir farkındalık oluşturmak. Biz cumhuriyet değerlerine köy enstitülerin aydınlık ışığına inanan ve nesilden nesile aktarmaya çalışan bu duygularla hareket eden Kepirtepe'lileriz. Türkiye'de 25 taneden biri olan Trakya'nın aydınlanma ışığı olma misyonunu sürdürmek için böyle bir etkinlik düzenledi" dedi.
(EY-ÖK-Y)

20.05.2017 15:59:48 TSI
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