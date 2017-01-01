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Maden kazasındaki ölümün ardından dram çıktı

- Para için değil emekli olabilmek için ölmüş

- Kalp hastası kızının doğum gününü kutlamaya hazırlanırken memleketine cenazesi gitti



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ANTALYA (İHA) - Antalya'daki maden ocağında meydana gelen kazada ölen 40 yaşındaki Levent Korkmaz'ın 2 ay daha çalışıp emeklilik için ailesine sürpriz hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. Üç çocuk babası Korkmaz'ın, acılı eşi ise gözyaşlarıyla "Önümüzdeki Ramazan Bayramı'nda gelecekti. Küçük kızımın doğum gününü kutlayacaktık hem de çocuklarla gezmeye gidecektik. Para için değil emekli olabilmek için öldü" dedi.

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde Balyak Madencilik Limited Şirketine ait kömür madeninde dört gün önce meydana gelen kazada maden içinde mahsur kalan ve saatler sonra cenazelerine ulaşılabilen iki işçiden biri olan Levent Korkmaz'ın (40) emekli olabilmek ve çocuklarını büyütebilmek için yerin metrelerce altına inerek evini geçindirmeye çalıştığ ortaya çıktı. Kirada oturan Korkmaz, uyku kabusu teşhisi konulan 3 yaşındaki kızı Ecrin'in doğum gününü kutlayacaktı. Korkmaz, emeklilik hayali kurduğu madende hayatını kaybetti.



Maden sektörüne 12 yıl önce girmiş

2005 yılında özel bir işletmede madenci olarak işe başlayan Korkmaz, 10 yıl boyunca çalıştı. Ancak işten çıkartılınca başka bir madende işe başladı. Bu kez maaşını alamayınca iş yeri sahibi "Mal varlığım yok, para ödeyemem" yazılı bir kağıt gönderdi. İki ay çalışabildiği madenden ayrılıp kaçak olarak işletilen madenlerde çalışarak evine ekmek götürmeye çalıştı. Eşine "Bir sene çalışıp emekli olacağım. Bir daha da madene girmeyeceğim" diyen Korkmaz, Antalya'daki özel bir maden ocağında işe başladı.

Levent Korkmaz, emekliliğine bir yıl kaldığını söylediği eşine sürpriz hazırlığı yapıyordu. 2 ay sonra emekli olup Ramazan Bayramı'nda dönme planı yapan Korkmaz'ın cenazesi geldi. 39 yaşındaki Nurten Korkmaz, "Emekliliğini doldurmuş haberim yoktu. Bilseydim eşimi göndermezdim" diye gözyaşı döktü. Nurten Korkmaz, eşinin ölümle yaşam arasında ekmek parası kazandığı 12 yılını şöyle anlattı:

"Eşim 22 Nisan 2005 yılında burada özel bir şirkette ocağa başladı. Orada 10 yıl çalıştı. Çalıştığı dönemin son yıllarında maaşlar aksamaya başladı. Eşim son senesinde işe gittiği hale 7 günlük sigortası yattı. Maaşlarını bir buçuk ayda bir alıyorlardı. En sonunda şirket eşimi işten çıkarttı. Biz mahkemeye verdik. Bildiğim kadarıyla mahkeme hala sürüyor. Eşim çalışmaya mecbur kaldı. Birkaç zaman kaçak ocaklarda çalıştı. Çünkü ev kira en küçük kızım biraz sıkıntılı doğdu. Ankara'ya gidip gelmemiz gerekiyordu. Bunun için çalışması gerekiyordu. Daha sonra başka bir madende 2 ay çalıştı oradan da parasını alamadı. İş yeri sahibi eve kağıt gönderdi. 'Benim mal varlığım yok ben o parayı ödeyemem' dedi. Daha sonra eşim tekrar kaçak ocaklara çalışmaya gitti. Kimisinden maaşını aldı kimisinden alamadı. Çok kişide alacağı var. Bu dünyada alabilirsem ben hesabını soracağım. Alamazsam öbür dünyada o soracak. Antalya meselesi de eşimin bana '1 sene çalışacağım emekli olacağım, bir daha da ocağa girmeyeceğim' dedi. Ben onu 'bir senesi var' diye gönderdim. Ramazan bayramında gelecekti küçük kızımın doğum günü vardı. Hem onun doğum gününü kutlayacaktık hem de çocuklarla her yere gezmeye gidecektik. Meğerse eşimin emekliliği dolmuş benim haberim yok. Ben bilseydim eşimi göndermezdim. Eşim her telefonda çocuklarla konuşuyordu. Benim eşim öldüyse sırf emekliliğini doldurabilmek için öldü para pul için değil. Bana, 'Emekli olayım yeşil karttan kurtulayım, çocuklarıma düzenli bir para olsun' derdi. Benim eşim bizi kimseye muhtaç etmedi."



"Hep çocuklar için yaşadık"

En küçük kızı olan 3 yaşında Ercin Korkmaz'ın doğuştan kalbinde delik ve üfürme olduğunu anlatan Nurten Korkmaz, sıklıkla Ankara'ya tedaviye gittiklerini belirtti. Korkmaz, "Ankara'ya gittiğimizde kızıma uyku kabusu diye teşhis konuldu. Ağlamalı ve kavgalı ortamlar görmeyecek. Ani korku yaşamayacak. Gece rüyasında kabuslar görüyor. Kalbinde üfürme var en son 2 milim kalmıştı oda kapanmıştı. Allah'ın izniyle onun için bir Ankara'ya gitmem gerekiyor, yaşanan olaylar nedeniyle gidemedim. Bu zamana kadar hep çocuklar için yaşadık. Bundan sonrada öyle yaşayacağım" diye gözyaşı döktü.

Eşini toprağa veren Nurten Korkmaz, çocuklarına sarılarak acısını dindirmeye çalışıyor.



"Emeklilik sürprizi nasip olmadı"

Kardeşinin ailesine emeklilik sürpriz yapmak istediğini anlatan ağabeyi Bülent Korkmaz, "Kardeşimin emekliliğine az bir süre kalmıştı. Eşine ve çocuklarına sürpriz yapacaktı ama olmadı, yaşayamadı. Emekliliğini de yaşayamadı. Bizde göremedik. Kendisine Allah'tan rahmet eylesin diye konuştu.Eşini toprağa veren Nurten Korkmaz, çocuklarına sarılarak acısını dindirmeye çalışıyor.



20.05.2017 16:03:09 TSI

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