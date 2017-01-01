ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Orta Doğu'nun Türkçesi Kitap Fuarı'nda ele alındı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:05
Orta Doğu'nun Türkçesi Kitap Fuarı'nda ele alındı
Orta Doğu'nun Türkçesi Kitap Fuarı'nda ele alındı

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Yazar Mehmet Doğan, "Orta Doğu'nun Türkçesi" konulu söyleşisi ile 9. Kitap Fuarı'na katıldı.
9. Kocaeli Kitap Fuarı, Yazar Mehmet Doğan'ı "Orta Doğu'nun Türkçesi" konulu söyleşisiyle kitapseverlerle buluşturdu. Söyleşisinde Türk tarihi ve coğrafyasına farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Doğan, Türkiye, Türkler ve Türkçeyi merkeze alan bir bakış açısı sundu. Yahya Kaptan Salonu'nda okurlarıyla buluşan Mehmet Doğan söyleşisine insanın zihin yapısından söz ederek başladı. İnsanın tüm fiziksel farklılıklarına karşın her yerde aynı olduğunu söyleyen Mehmet Doğan, "İnsan diye bir kimlik kategorisi yok. İnsan bir üst kategori. Zihnimizde yer etmiş görüşler bize bir kimlik veriyor" dedi.
Yeryüzünde her zaman inanç olduğunu hatırlatan Doğan, "Yarı ilkel dinlerin yanı sıra Orta Doğu kökenli semavi dinler var. Doğu ülkelerinde Hindistan, Çin ve Japonya'da kendine göre kitaplı dinler var. Kitabı olmayan yine sözlü nakille devam eden dinler olabilir, ama insanoğlunun zihninde kitaplı dinlerin teşkil ettiği tabaka geniş yer tutuyor. Bu, Orta Doğu dinlerinde çok daha belirgin. Özellikle Müslümanlığın yazılı kültürü olan Kur'an-ı Kerim, Hadisi Şerifler, tefsirler çok güçlü bir tabaka getiriyor. Dini bilgilerin diğer bilgilerden farkı, bunların inançla desteklenmesidir. İnançla desteklenen bilgiler insanının zihinde daha güçlü yer ediyor. Ve zihin bunları yapmayı da telkin ediyor" diye konuştu.
Doğan, her dilin kendisine özgü metinleri olduğunu kaydederek, "Türkçe, Orhun Yazıtlarından bugüne neredeyse 1300 yıllık bir dil. İngilizce ise en geç yazılı kültüre dönüşen bir dil. Ama şimdi çok etkili bir lisan. Bunun nedeni ise siyaset. Yazılı kültürü olan diller bu kültürlerini nesilden nesile aktarmakta zorluk çekmiyorlar. Çünkü klasiklerini biliyorlar" açıklamasını yaptı.
(İG-GY-Y)

20.05.2017 16:05:45 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gebze, 19 Mayıs'ı KO-MEK ile kutladı
YEREL

GEBZE, 19 MAYIS'I KO-MEK İLE KUTLADI
Kitap Fuarı'nda &quot;Değerler Eğitimine Yepyeni Bakış&quot; söyleşisi
YEREL

KİTAP FUARI'NDA "DEĞERLER EĞİTİMİNE YEPYENİ BAKIŞ" SÖYLEŞİSİ
&quot;Hoş Geldin Projesi&quot; yüzleri güldürüyor
YEREL

"HOŞ GELDİN PROJESİ" YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR
&quot;Osmanlı İmparatorluğu Türklerin imparatorluğudur&quot;
YEREL

"OSMANLI İMPARATORLUĞU TÜRKLERİN İMPARATORLUĞUDUR"

Şermin Çarkacı, Kitap Fuarı'nda
YEREL

ŞERMİN ÇARKACI, KİTAP FUARI'NDA
Numan Venedik ve Alptekin Cevherli'den &quot;Kafes&quot; konulu söyleşi
YEREL

NUMAN VENEDİK VE ALPTEKİN CEVHERLİ'DEN "KAFES" KONULU SÖYLEŞİ
9. Kocaeli Kitap Fuar'ında Batı-Türkiye ve İslam konuşuldu
YEREL

9. KOCAELİ KİTAP FUAR'INDA BATI-TÜRKİYE VE İSLAM KONUŞULDU
Polonya'da 'bileğimiz' bükülmedi
YEREL

POLONYA'DA 'BİLEĞİMİZ' BÜKÜLMEDİ
Akçaray'da test sürüşleri yapılıyor
YEREL

AKÇARAY'DA TEST SÜRÜŞLERİ YAPILIYOR
Osman Saraç, Kitap Fuarında
YEREL

OSMAN SARAÇ, KİTAP FUARINDA
Büyükşehirden KPSS için ek seferler
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN KPSS İÇİN EK SEFERLER
İzmit Belediyesi, tüp bayileriyle toplandı
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ, TÜP BAYİLERİYLE TOPLANDI
9. Kocaeli Kitap Fuar'ında girişimcilik anlatıldı
YEREL

9. KOCAELİ KİTAP FUAR'INDA GİRİŞİMCİLİK ANLATILDI
Japon Çizgi Romanlar Kitap Fuarında
YEREL

JAPON ÇİZGİ ROMANLAR KİTAP FUARINDA
Engellilerle birlikte tişört boyadılar
YEREL

ENGELLİLERLE BİRLİKTE TİŞÖRT BOYADILAR
Yoldan çıkarak metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL

YOLDAN ÇIKARAK METRELERCE SÜRÜKLENEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

7 yaşında yazardan Başkan Doğan'a ziyaret
YEREL

7 YAŞINDA YAZARDAN BAŞKAN DOĞAN'A ZİYARET
İzmit Belediyesinden emlak vergisi uyarısı
YEREL

İZMİT BELEDİYESİNDEN EMLAK VERGİSİ UYARISI
Enver Aysever, &quot;Kitap fuarları, edebiyatın hazine adasıdır&quot;
YEREL

ENVER AYSEVER, "KİTAP FUARLARI, EDEBİYATIN HAZİNE ADASIDIR"
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
YEREL

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Kocaeli Fuarı, 51'inci kez açıldı
YEREL

KOCAELİ FUARI, 51'İNCİ KEZ AÇILDI
Balon şişirirken aort damarının yırtıldığı iddiası
YEREL

BALON ŞİŞİRİRKEN AORT DAMARININ YIRTILDIĞI İDDİASI
Yüzlerce motor tutkunu 19 Mayıs için buluştu
YEREL

YÜZLERCE MOTOR TUTKUNU 19 MAYIS İÇİN BULUŞTU
Gölcükte polisinden motosiklet sürücülerine uygulama
YEREL

GÖLCÜKTE POLİSİNDEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE UYGULAMA
EN ÇOK OKUNANLAR
Hendek ve barikatlar Tosun ile daha güvenli aşılıyor
İŞ-YAŞAM

HENDEKLER 'TOSUN' İLE AŞILACAK

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Hande Yener'in nişanlısı bakın nereliymiş...