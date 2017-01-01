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Kitap Fuarı'nda "Değerler Eğitimine Yepyeni Bakış" söyleşisi

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:08
Kitap Fuarı'nda "Değerler Eğitimine Yepyeni Bakış" söyleşisi
Kitap Fuarı'nda "Değerler Eğitimine Yepyeni Bakış" söyleşisi

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Kitap Fuar'ında "Değerler Eğitimine Yepyeni Bakış" konulu konferans gerçekleştirildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 9.Kocaeli Kitap Fuarı'nda kapsamında Akçakoca Konferans Salonunda Güneşyolu Yayıncılık yazarlarından Suat Turgut tarafından Değerler Eğitimine Yeni bir Bakış konulu seminer gerçekleştirildi. İnsanın dünyada kendini tanımak için bir yolculuk içerisinde olduğunu söyleyen Suat Turgut, "Dünya'da yüz yıl sonra ismimizi bile bir kişi kalmayacak. Kimse sizi tanımayacak ama siz kendinizi tanımalısınız. Ve biz bu yolcu gemisinin içerisinde kendimizi tanımak için yaşıyoruz. Fakat dünyada kaldığımız zaman o kadar kısa ki değerini bilmeliyiz" diyerek sözlerine başladı.
İnsanların dünya'da bir değer biçmesi gerektiğini belirten Turgut, "Dünya değerler üzerine kuruludur ve biz geçmişten gelen değerlerin üzerine koyarak gelecek nesille aktarmak zorundayız. Ve bu yüzden hayatımıza bir değer katmalıyız. Çocukların değerlerini olumlu yönde oluşturmalı ve onların yanında daha erdemli davranışlar sergileyerek olur. Çocuklar kendilerine rol model olarak seçtikleri insanların doğrularının şemsiyesi altında büyürler ve onların alacakları değerler geleceğin inşasında oldukça önemlidir" ifadelerini kullandı.
Kişi için yaptıklarından başka bir karşılık yoktur diyerek insanların gelecekte hatırlanmak için mutlak güzel işler yapması gerektiğini belirten Turgut, "İnsanlar geride iz bırakırlarsa bu hayatta geleceğe bir tuğla koymuşlardır. Örnek olarak sizi örnek alacak bir çocuğunuz veya torununuz sizin gelecekteki iziniz olur. Bu sizin geçmişte bıraktığınız güzel bir iz ile anlatılabilir'' diyerek sözlerini tamamladı.
(İG-GY-Y)

20.05.2017 16:08:07 TSI
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