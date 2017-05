YEREL HABERLER / KARAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kuntoğlu, milli eğitim personeli ile biraraya geldi

KARAMAN (İHA) - Karaman Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan personelle tanışma ve kaynaşma yemeğinde buluştu.

Düzenlenen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, milli eğitim personelinin bir bütün olduğunu vurgulayarak ekip ruhu ile çalışmanın önemini dile getirdi. İl Müdürü Kuntoğlu, "Biz bir ekibiz. Ekip bir vücut gibidir. Vücuttaki her görevin ayrı bir görevi ve hizmeti var. Onun için İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan her bir çalışma arkadaşımın ayrı ayrı kıymeti ve değeri var. Bizler, Karaman'a hizmet ederken bu ekiple hizmet edeceğiz. En alt kademedeki arkadaşımızdan en üst kademedeki arkadaşımıza kadar herkesin yaptığı iş bizim için değerli ve kıymetlidir" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu bir araya gelmenin önemli olduğunun altını çizerek, "Ekip olarak bir araya gelmemiz bize her zaman güç katacak. Programımızın şeref konukları sizlersiniz ve katılımlarınızdan dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" sözleriyle konuşmasına son verdi.

