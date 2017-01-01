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Fuarın Urfa fıstığı Birecik'ten

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:10
Fuarın Urfa fıstığı Birecik'ten
Fuarın Urfa fıstığı Birecik'ten

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Özel ambalajlı kutularda fıstık dağıtımı ile Urfa fıstığı markasına katkı sunuldu
Üretiminin önemli bir kısmı Şanlıurfa'da gerçekleştirilen fıstıkta Urfa markasının oluşturulması için ciddi çalışmalar yürüten Birecik Belediyesi, Ankara'daki Şanlıurfa Tanıtım Günleri boyunca ziyaretçilere özel ambalajlı kutularda fıstık dağıtımı gerçekleştirdi.
Atatürk kültür merkezinde düzenlenen etkinlikte, ilçenin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra Birecik bezi, el emeği eserler, tarımsal ürünleri ve yöresel lezzetlerini Ankaralılara tanıtan Birecik Belediyesi, Urfa fıstığı markasına yönelik çalışmalarını fuara da taşıdı. Fırat nehrinin manzarasından Birecik Kalesi'ne, kelaynak kuşlarından kentin geçim kaynağı fıstığa kadar ilçenin en önemli değerlerinin görselleri ile süslenen stantta ziyaretçilere, özel hazırlanan ambalajlarda Urfa fıstığı dağıtıldı. Birecik Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı, fıstık dağıtımını zaman zaman kendisi bizzat yaptı.
''En lezzetli fıstık Birecik'te yetişir''
Birecik Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı, ilçe halkının en önemli geçim kaynakları arasında yer alan Urfa fıstığının ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtımı için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti. Şanlıurfa tanıtım günlerinde de bu konuda etkili bir çalışma yürüttüklerini belirten Pınarbaşı, "Misafirlerimize Şanlıurfa'mızın, özelde de Birecik'imizin önemli bir fıstık üretim merkezi olduğunu anlatıyoruz. Çünkü Urfa fıstığı bir markadır. Urfa'da, özellikle de Birecik ilçemizde yetişen fıstığın lezzeti diğer yörelerde yetişenlerden daha kalitelidir. Toprağımızın özellikleri nedeniyle de 2-3 kilogram olan ağaç başı ortalama verim bizim ilimizde 4 kilogramı bulmaktadır. Baklavada da çerezlik tüketimde de tüccarların öncelikli tercihi Urfa fıstığıdır" dedi.
Standa ziyaretçi akını
Şanlıurfa tanıtım günlerinde Ankaralılara görsel bir şölen sunan Birecik standı, ziyaretçilerin de akınına uğradı. Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı'nın konuklarıyla uzun uzun sohbet ettiği Birecik standı, etkinlik boyunca AK Parti Genel Başkanı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri İbrahim Halil Yıldız, Kasım Gülpınar, Kemallettin Yılmaztekin, Ahmet Eşref Fakıbaba, Halil Özcan, Mahmut Kaçar, Mehmet Akyürek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile belediye başkanları, eski milletvekilleri, bürokratlar ve onbinlerce Ankaralıyı ağırladı.
(AK-OE-Y)

20.05.2017 16:10:42 TSI
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