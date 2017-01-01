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Gebze, 19 Mayıs'ı KO-MEK ile kutladı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - KO-MEK Genel Sergisi'nin 2. gününde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli organizasyonlarla doyasıya kutlandı.

Kocaeli'de yüz binlerce kursiyere meslek ve sanat eğitimi veren Halk Üniversitesi KO-MEK bir ilke daha imza attı. Yılsonu sergilerini festival havasında gerçekleştiren KO-MEK 'Gelenekseli Sergile' sloganı ile tüm ilçelerde açtığı sergilerden sonra bu kez Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii Meydanında Genel Sergisini açarak Gebze'ye renk kattı. Mümin Sarıkaya konseriyle genel serginin startını veren KO-MEK, 4 gün boyunca devam edecek olan festivalin ikinci gününü de düzenlediği çeşitli etkinliklerle geride bıraktı.

Festival boyunca bir dizi etkinlikle vatandaşlarla buluşan KO-MEK, yarışmalardan konserlere, eğitim uygulamalarından branş tanıtımlarına yer verdi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Oyuncuları ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar hocalarının seslendirdiği kahramanlık türküleri dinleyenleri oldukça duygulandırdı. Konser sonrasında Yaygın Eğitim Şube Müdürü Bahadır Bedir etkinlikte sahne alan oyuncu ve sanatçılara birer çiçek taktım etti. Gece boyunca devam eden etkinlikler havai fişek gösterilerinin ardından son buldu.

(İG-GY-Y)



20.05.2017 16:11:48 TSI

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