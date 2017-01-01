Şanlıurfa'da hurma tezgahtaki yerini aldı
(Fotoğraflı)
Bekir Basmacı
ŞANLIURFA (İHA) - Ramazan ayının yaklaşmasıyla Şanlıurfa'da hurma, tezgahtaki yerini aldı.
Ramazan Ayının başlamasına sayılı günler kala sofralarının vazgeçilmez yiyeceği hurma, tezgahlardaki yerini aldı. İftarın açılmasında tüketilen hurmanın kilosu 8 ile 10 lira arasında satışa sunuluyor. Vatandaşların rağbet gösterdiği hurma ile esnafın da yüzü gülüyor.
Eyyübiye ilçesinde bulunan tarihi çarşılar bölgesi esnaflardan Recep Çelik, Ramazan'ın yaklaşmasıyla hurmaların tezgahlardaki yerini aldığını söyleyerek, "Ramazana sayılı günler kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yılda hurmalar geldi. Hurma satışlarımız en çok Ramazan Ayında yapılıyor. Kilosu 8 ile 10 lira arasında değişen hurmalara İran ve Irak'tan geliyor. Kilosu 10 lira olan İran hurması, 8 lira olan da Irak hurmasıdır. Paket halinde satışlar yapılıyor. İnşallah Ramazan Ayı hayırlı geçer" şeklinde konuştu.
(BB-OE-Y)
20.05.2017 16:11:31 TSI
NNNN