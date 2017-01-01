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Tapu işlemlerinde bürokrasiye son

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:20
Tapu işlemlerinde bürokrasiye son
Tapu işlemlerinde bürokrasiye son
- Osmangazi Belediyesi ile Tapu ve Kadastro Müdürlüğü protokol imzaladı

(Fotoğraflı)

Süleyman Aydın
BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile yaptığı protokolle tapu işlemlerindeki bürokrasiyi ortadan kaldırdı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdür Vekili Feridun Yörük tarafından mimari projelerin elektronik ortamda alınması ve saklanması protokolü imzalandı. Hayata geçirilen protokol ile birlikte belge güvenliği, bürokrasinin azaltılması, işlemlerin hızlandırılması ve projelerin taranarak sisteme aktarılması sağlanmış olacak.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, imzaladıkları protokolle vatandaşların tapu işlemlerini daha hızlı ve güvenli ortamda gerçekleştireceklerini belirterek, "Bu protokol ile kat irtifakı ve kat mülkiyetlerinde, mimari projelerin taşınması ortadan kalkacak. Bu işlemlerin bilgisayar üzerinden görülmesi, işlemlerin evrak taşımadan daha hızlı şekilde yapılması sağlanacak. Ayrıca, kamu maliyeti açısından da kağıt israfı önlenmiş olacak. Bu protokol herkese hayırlı olsun" dedi.
Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdür Vekili Feridun Yörük de yeni protokolle birlikte tapu işlemlerinin daha hızlı şekilde yürütüleceğini ifade ederek, "Protokolün amacı mimari projelerin tapu müdürlüklerine bilgisayar ortamında gönderilerek, kağıt taşınmasının ve arşivlenmesinin önüne geçmektir. Karşılıklı bilgi paylaşımı sonucunda vatandaşlarımıza verilen hizmetin kalitesi artacaktır. Hem de hizmetler çok hızlı şekilde yürütülecektir. Bu protokolün Osmangazimize hayırlı olmasını diliyorum. Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a da teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(UGR-

20.05.2017 16:20:25 TSI
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