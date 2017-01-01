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Van'da 'Turizm Fuarı Değerlendirme Toplantısı' yapıldı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:24
Van'da 'Turizm Fuarı Değerlendirme Toplantısı' yapıldı
Van'da 'Turizm Fuarı Değerlendirme Toplantısı' yapıldı

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van'da 8'incisi düzenlenecek olan Van Turizm ve Seyahat Fuarı'nın değerlendirme toplantısı yapıldı.
Elite World Van Hotel'de gerçekleşen toplantıya Van Vali Yardımcısı Önder Can, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nezafettin Aydoğan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, TÜRSAB Van Genel Sekreteri Taner Baskın, DAKA Birim Başkanı Harun Örnek, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Ticaret Borsası Genel Sekreteri Tarkan Güven, Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Şefi Abdullah Elkonca ve Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Van Vali Yardımcısı Önder Can, turizmde en önemli pazarın İran olduğunu belirterek, bu kapsamda önceliğim İran'a verilmesi gerektiğini söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nezafettin Aydoğan ise Bakanlık olarak fuarı desteklediklerini ifade ederek, "Van; tarihi, kültürü, coğrafyası ve doğası ile bunu kaldırabilecek durumdadır. Bakanlık olarak bizler 41 ülkede Müşavirlik ve Ataşeliklerimiz aracılığıyla destekleriz. Bu yıl bir olumsuzluk olmazsa 40'ın üzerinde il kültür ve kültür turizm müdürlüğü katılım sağlayacaktır. Ayrıca ilki yapılacak olan turizm kongresini son derece önemsiyoruz. Çünkü bu coğrafyada böyle bir kongre yok ve bu da fuara ayrı bir önem ve anlam katacaktır" ifadelerini kullandı.
Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler de, her yıl yapılan turizm fuarının artık uluslararası olması gerektiğini vurgulayarak, bunun içinde tüm kentin bu fuarı sahiplenmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu yıl özellikle komşu ülkelerden fuara katılım olacağını belirten Güler, "Van Turizm Fuarı, Türkiye'de EMİTT ve Travel Turkey Turizm fuarlarından sonra üçüncü büyük fuar haline gelmiş durumdadır. Fuarımızın hem uluslararası olabilmesi hem de orta doğunun en büyük fuarı olabilmesi için her kesin destek vermesi ve elini taşın altına koyması gerekiyor" dedi.
Yeterli destek almaları halinde fuarda birçok etkinlik yapacaklarını dile getiren Güler, kurum ve turizm bileşenlerinden diğer turizm fuarlarına gösterdikleri ilginin yarısını Van'daki fuarlara vermelerini istedi.
Toplantı, diğer katılımcıların konuşması ile sona erdi.
(ATL-ŞAK-Y)

20.05.2017 16:24:12 TSI
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