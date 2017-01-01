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Başkan Asya'dan taksit uyarısı

- Taksitlerini ödemeyenlerin yeni yapılandırmadan faydalanamayacağını ifade eden Belediye Başkanı Feyat Asya:

- "31 Mayıs'a kadar taksitlerinizi ödemeyi unutmayınız"



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, borcunu yapılandıranların 31 Mayıs'a kadar taksitlerini ödemesi gerektiğini belirterek, ödemeyenlerin yeni kanundan yararlanamayacağını söyledi.

Belediye Başkanı Feyat Asya, 2016 yılında yürürlüğe giren 6736 sayılı kanun kapsamında vergi affından faydalanarak yapılandırma yapan vatandaşların taksitlerini ödemeleri için uyarılarda bulundu. Başkan Asya, geçtiğimiz günlerde TBMM'den geçen yeniden yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin taksitlerini ödemeleri gerektiğini aksi takdirde taksitlerinin bozulacağını ifade etti. 19 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun' çerçevesinde su, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam, eğlence vergi borçlarının yeniden yapılandırıldığını belirten Belediye Başkanı Feyat Asya, taksitlerin düzenli bir şekilde ödenmesi için vatandaşlara uyarılarda bulundu. Hükümetin vatandaşlara ciddi kolaylıklar sağladığını vurgulayan Başkan Asya, bu tür fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. 6736 sayılı yasaya göre ikinci taksitlerin son ödeme tarihinin bu ayın sonu olduğuna dikkat çeken Başkan Asya, taksitlerini zamanında ödemeyen vatandaşların yapılandırmalarının bozulacağını vurguladı. Her türlü teknolojik imkânları vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade eden Başkan Feyat Asya, ödeme için vatandaşların tahsilât bürolarına gitmek zorunda olmadıklarını, bilgisayar veya cep telefonlarından gerekli işlemleri yapabileceklerini belirtti.

Başkan Feyat Asya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2016 yılında yürürlüğe giren 6736 sayılı kanun kapsamında 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun' çerçevesinde su, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergi borcu bulunan ve bizlere müracaat eden vatandaşlarımızın borçlarını yapılandırdık. Hükümetimizce yapılandırma yapanların ikinci taksitleri 31 Mayıs olarak ertelendi. Geçtiğimiz günlerde TBMM'den yeniden yapılandırma ile ilgili bir kanun geçti. Daha önce yapılandırma yapan vatandaşlarımız taksitlerini düzenli ödememişlerse bu yapılandırmadan faydalanamayacaklar. Bu konuda gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. 31 Mayıs'a kadar taksitlerini ödemeyenlerin yapılandırmaları bozulacak ve borçlarına gecikme zammı uygulanarak geri getirilecek. Aynı şekilde bu durumda olan mükelleflerle ilgili icrai işlemler başlatılacak. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu duruma düşmemesi için mevcut taksitlerini ödemelerini rica ediyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. İlimizde kalıcı ve faydalı hizmetler bırakmak adına çok ciddi projelere el atıyoruz. Bunları hayata geçirebilmek için gelirlerimizin karşılığını almamız gerekiyor. Dolayısıyla belediye hizmetlerinden faydalanıp da borcu bulunan vatandaşlarımızın borçlarını ödemelerini rica ediyorum. Aksi takdirde yasal yollara başvurmak zorunda kalacağımızı belirtmek isterim. Buna gerek kalmamasını umut eder, vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı davranmasını bekliyoruz. Bilgi Yönetim Sistemimiz ile ilgili köklü değişiklikler yaptık. Vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak için gerekli altyapıyı kurduk. Birden fazla aboneliği bulunan vatandaşlarımızın kayıtlarını kimlik numaralarında birleştirdik. Şu an hem kurumda hem de internet üzerinden T.C kimlik numaraları üzerinden gerekli işlemleri yapabilirler. Hafta sonu bile E Belediye sistemimizden ödemelerini yapabilirler. Borcu bulunan vatandaşlarımız için bu son şans. Bu fırsatı kaçırmamalarını rica ediyoruz."

(NA-ŞAK-Y)



20.05.2017 16:25:53 TSI

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