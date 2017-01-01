YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mehmet Bulut, gıdanın kadere etkisini anlattı

Mehmet Bulut, gıdanın kadere etkisini anlattı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan Gazeteci-Yazar Mehmet Ali Bulut, gıdanın kadere etkisini anlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nın sekizinci gününde Gazeteci-Yazar Mehmet Ali Bulut, "Gıdanın İnsan Kaderindeki Rolü" konulu söyleşisiyle kitapseverlerle bir araya geldi. Kılavuz Gençlik Sahnesinde gerçekleşen söyleşide "Başarılı bir insan olmak istiyorsak yediğimize dikkat etmeliyiz" diyerek sözlerine başlayan Mehmet Ali Bulut, "İnsanın insan olmasının ilk adımı yeme içmeyle başlar. İkinci adım da insanın yediği içtiğiyle ortaya çıkan enerjiyi nerede harcadığıdır. Midesinde haram lokma olan insan helal iş yapamaz" dedi.

Tabiatıyla oynanmış gıdanın helal olmadığını ifade eden Bulut, "Çiftlik tavukları hemen hemen haramdır. Bu tavukları yemek insana fayda vermez. Çünkü tavuklar birçok antibiyotikle kısa sürede kesime hazıra hale geliyor. Yine birçok peynir mayası domuz katkısından yapılıyor. Türkiye'deki tüm mısır, kanola yağı ve soya GDO'ludur" vurgusunu yaptı.

Sabah namazına helal yiyerek kalkılabileceğinin altını çizen Bulut, "Sonra birileri çıkıp sabah namazına nasıl kalkılır anlatıyor. Temiz beslenseniz beş saat uyku yeter. Böylece sabah namazına rahat kalkılır. Müslüman insanların dillinden ve elinden zarar görmeyeceği insandır. İyi bir insan olarak kalmak istiyorsanız önce yediklerinize dikkat etmelisiniz. Adem Peygamberi cennetten uzaklaştıran yasak olan maddeyi yani haram olan lokmayı yemesidir" şeklinde konuştu.

(İG-GY-Y)



20.05.2017 16:30:54 TSI

NNNN

