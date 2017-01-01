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Bu yıl 960 bin dekar alana hububat ekildi

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:33
Bu yıl 960 bin dekar alana hububat ekildi
Bu yıl 960 bin dekar alana hububat ekildi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit 2017 yılında Malatya'da toplam 960 bin dekar alana hububat ekimi gerçekleştirildiğini söyledi.
Malatya Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit, beraberinde uzmanlar ile birlikte hububatlardaki hastalıkları yerinde görmek için Yazıhan ve Arguvan ilçelerine bağlı arazilerde incelemelerde bulundu.
Başta sarı pas olmak üzere, hububatta Kahverengi ve Kara Pas hastalığına önlem alınmadığı takdirde büyük verim kaybının yaşanacağını ifade eden Macit, Malatya genelinde 2017 yılında 590 bin dekar alanda buğday ve 370 bin dekar alanda ise arpa olmak üzere toplam 960 bin dekar alana hububat ekimi gerçekleştirildiğini söyledi.
Sıcaklığın 25 dereceyi geçmesi ve nem oranın artması ile birlikte Pas hastalığına bazı bölgelerde rastlanıldığını dile getiren Macit, "Nisan ve Mayıs aylarının sürekli yağışlı geçmesi buğday yetiştiriciliğini olumlu etkilemiştir. Mayıs ayı ortaları olmasına rağmen hava sıcaklıklarının fazla artmadığı görülmüştür. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte buğday ekim alanlarında pas hastalığı riski artmaktadır. Ürün kaybı, çeşitlerin duyarlılıklarına, çevre koşullarına, etmenlerin ırklarına göre değiştiği gibi, yıldan yıla bölgeden bölgeye farklılıklar göstermektedir. İlaçlama konusunda geç kalınmaması gerekiyor. Tabi teknik talimatlara ve kullanım şartlarına uygun zirai ilaçları kullanmalıyız" ifadelerine yer verdi.
Macit daha sonra Arapgir İlçe Müdürü Mevlüt Birlik ve diğer yetkililerle birlikte Arapgir Koru Mahallesindeki kuruma görülen bağ alanlarında incelemelerde bulundu. Çiftçiler hastalıklara karşı alınacak önlemler konusunda bilgilendirilirken İl Müdürü Macit konu ile ilgili detaylı çalışmalara devam edildiğini belirtti.
(CÖ-OE-Y)

20.05.2017 16:33:57 TSI
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