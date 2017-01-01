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Voleybol turnuvasında şampiyon Lapseki Belediyesi oldu



(Fotoğraflı)



Mustafa Uçmaz

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki Kaymakamlığı Voleybol Bahar Turnuvasında şampiyon Lapseki Belediyesi oldu.

Lapseki ilçesinde yer alan Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Orta Okulu Bahçesinde düzenlenen turnuvanın finalinde Lapseki Beledisi ile Dost Emlak karşı karşıya geldi. Lapseki Belediyesi aldığı 3-0'lık setlerle turnuvanın şampiyonu oldu. Finalde yenilen Dost Emlak ikinci olurken, Çardak belediyesi üçüncü ve Anadolu İmam Hatip Lisesi dördüncü oldu. Birincilik kupasını Kaymakam Tahir Şahin verdi. Şahin katılan tüm takımlara teşekkür ederek dereceye girenleri tebrik etti.

(MU-UGR)



20.05.2017 16:37:31 TSI

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