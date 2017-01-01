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Elazığ'da 'Yetim Gülerse Dünya Güler' projesi

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:39
Elazığ'da 'Yetim Gülerse Dünya Güler' projesi
Elazığ'da 'Yetim Gülerse Dünya Güler' projesi

(Fotoğraflı)

Yunus Özhanlı
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da, düzenlenen şenlikte yetim çocuklar eğlendi.
İnsanı Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Elazığ Şubesi ve Elazığ Belediyesi tarafından, 'Yetim Gülerse Dünya Güler' projesi kapsamında çocuk şenliği düzenlendi. Şenlikte çok sayıda yetim çocuk, mehteran konseri, tiyatro oyunu ve çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi.
Yetim ve öksüz çocuklar için bir etkinlik düzenlediklerini belirten İHH Yetim Birimi Başkanı Besime Yaman, "Programımızın amacı Elazığ'ımızdaki öksüz ve yetim çocuklarımızın bir nebzede olsa yüzlerini güldürmek. Programımızda tiyatro gösterileri, mehteran konseri gibi etkinlikler yapıldı. Böylelikle çocuklarımızın eğlenmesine vesile olduk" dedi.
Kültür Park Mamüratül Aziz Salonunda düzenlenen programa, Yetim Birimi Başkanı Besime Yaman ve çok sayıda yetim çocuk katıldı.
(YÖ-HİV-Y)

20.05.2017 16:39:48 TSI
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