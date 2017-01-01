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Bu kurala uymayan sınava giremeyecek



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BURSA (İHA) - Türkiye genelinde binlerce memur adayı yarın yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) genel kültür-genel yetenek ve eğitim bilimleri alanlarından girecek. Rehberlik Uzmanı Cem Yavuz, saat 10.00'da başlayacak olan sınava 09.45'ten sonra gelenlerin alınmayacağını söyleyerek, adaylara uyarıda bulundu.

Türkiye genelinde yapılacak olan KPSS'ye Bursa'dan da çok sayıda memur adayı girecek. 1 yıl boyunca sınava çalışan adaylar yarın saat 10.00'da tercih ettikleri ilçelerde sınava girecek. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin getirdiği kural sebebiyle 09.45'ten sonra sınava girecek adayların içeri alınmayacağını ifade ederek vatandaşları uyaran Bursa Akademi Rehberlik Uzmanı Cem Yavuz, "Sınav saati genel yetenek-genel kültür için 10.00, eğitim bilimleri için 14.30 olarak güncellenmiştir. Sınav başvurusunda TC kimlik kartını yani yeni kimliğini seçenler bu kartla, nüfus cüzdanını seçenler nüfus cüzdanıyla giriş yapacak. Adaylar kimlik dışında yanlarında başka bir şey getirmesinler. Çünkü otobüsle okula gelen aday otobüs kartıyla bile sınava giremeyecek" dedi.

(AF)



20.05.2017 16:43:02 TSI

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