Sahaf eserler, Kitap Fuarı'nda kitapseverler ile buluşuyor
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Kitap Fuarı'nda yer alan sahaflar, birbirinden değerli kitapları kitapseverlerle buluşturuyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda yerin alan sahaf stantları birçok klasik, tarihi ve ilginç kitapları kitapseverler ile buluşturuyor. Birçok alanda yazılmış eski eserler sahafların raflarında sergileniyor. Adem Kitapevi Sahaf standında koleksiyonculara özel sunulan Naima Tarihi, Turkuaz Sahafta bulunan Kamüs-ül A'lam ile Türk edebiyatının yazarlarından Necip Fazıl'ın Reis Bey, Orhan Kemal'in Avare Yılları kitaplarının imzalı ilk baskılarına vatandaşlar ilgi gösteriyor. Sahaflarda bulunan eserler haricinde birçok roman, dergi, ansiklopedi, afiş, poster gibi eski materyaller de bulunuyor. Bu eski eserlerin her kitapseverlere göre de değeri değişiyor.
(İG-GY-Y)
20.05.2017 16:55:40 TSI
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