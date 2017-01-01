Kocaeli Kitap Fuarı'nda genç yazarlara büyük ilgi
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - 9. Kocaeli Kitap Fuarı, genç yazarların okurlarıyla buluşmasına öncülük ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Uluslararası Fuar Merkezi'nde 9.'sunu gerçekleştirdiği Kocaeli Kitap Fuarı, genç yazarlara önemli bir fırsat sunuyor. İlk kitap heyecanını yaşayan Emre Gül, Koray Yersüren ve sosyal medya fenomeni Yusuf Piliç ve genç yazar Dilara Keskin kitaplarını imzalamak üzere Kocaeli Kitap Fuarı'nda kitapseverlerin karşısına çıktılar. Genç okurlar, kitaplarını imzalatıp yazarlarla fotoğraf çektirdiler.
(İG-GY-Y)
20.05.2017 16:56:54 TSI
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