KOCAELİ (İHA) - Yazar Hikmet Anıl Öztekin, 9. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılarak kitapseverlerle bir araya geldi.

"Elif gibi sevmek'', "Eyvallah'' kitaplarının yazarı Hikmet Anıl Öztekin, 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda sevenleri ve okurlarıyla bir araya geldi.

Yahya Kaptan Konferans Salonu'nda kitapseverlere seslenen Öztekin, "Mevlana, 'Ey oğul, kır zincirlerini ne zamana kadar altın ve gümüşün peşinde koşacaksın' diyor. Sahi Allah var deyip, yok gibi yaşamaya bizi kim alıştırdı?'' diye sordu. Salonu dolduran kalabalık bir topluluğa seslenen Öztekin, "Birisi bana, 'Ne için yaşadın?' dediğinde, değişmeyen bir gündemim olsun, yıllar geçse bile hiç değişmesin istedim. Yıllar geçse de konuştuğum şey hiç değişmesin dedim. İnsan kendisini dünyada yaşarken, okyanusta bir çöp gibi hissediyor. Ben de kendimi öyle hissettim ve bir yaşama amacım olsun, tüm ömrümü onun için geçirmek istedim'' diye konuştu.

Gençliğinde yaşadığı olaylara da değinen Öztekin, "19 yaşından sonra Mevlana'yı öğrendim. Yüzyıllar geçmiş hala dünyada kitapları okunuyor. Yunus Emre'yi 19 yaşına kadar nasıl tanıyamadım. Eğer gazoz kapakları, misketler, bilgisayar oyunlarıyla yaşarsanız haberiniz olmaz. Peygamber Efendimizin, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin aralarında yüzyıllar olmasına rağmen gündemleri aynıydı. Aynı şey için yaşadılar. Bizim önümüze bir gündem atıyorlar, onun peşinden koşuyoruz. Mevlana bugün dışarıda yürüse, çiçeklerin renginde o zaman göre fark var mı? Gökyüzünün maviliğinde, güneşte, yıldızlarda fark var mı? O zaman bizim gündemimiz neden farklı?'' ifadesini kullandı.

"Bizim Allah'ımız var, biz neden patronlar için yaşıyoruz?'' sorusunu yönelten Öztekin, "Bu soruları kendinize sorun; bir insan bu dünyaya ne zaman alışır, bir insan kaç yaşında unutur Allah'ını. Biz unutmadık demeyin, ben takvadan söz ediyorum. Ben her an Allah ile yaşamaktan söz ediyorum. Allah'a takva üzere inanan bir insan yere çöp bile atamaz, maçta hakeme küfür edemez. Biz dizide boş boş vakit geçirme ihtimalimiz var mı? Bizi böyle yaşamaya kim alıştırdı? Kim bize Allah'ı sevmenin karanlık ve gerici bir şey olduğuna kim inandırdı? Allah var deyip, yok gibi yaşamaya bizi kim alıştırdı? Bu dünyaya nereden geldin, nereye gideceksin; bunu kendine hiç sormamışsın ki? Ölümün olduğu yerde başka hiçbir şeyin önemi yok. Dünyadaki hevesin sonu yok. Mevlana, Mesnevisinde ilk önce konu olarak, 'Ey oğul, kır zincirlerini ne zamana kadar altın ve gümüşün peşinde koşacaksın' diyor. Bugün Cumhurbaşkanı bile her şeyi durdurup, insanların önce bunu öğrenmesi lazım demesi gerekiyor'' açıklamasını yaptı.

Öztekin, daha sonra okurları için kitaplarını imzaladı.

