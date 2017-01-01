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Tanıtım Günlerinde Viranşehir rüzgarı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:22
Tanıtım Günlerinde Viranşehir rüzgarı
Tanıtım Günlerinde Viranşehir rüzgarı

(Fotoğraflı)

Enver Zencirci
ŞANLIURFA (İHA) - Viranşehir'de belediyeye kayyum atanmasının ardından Şanlıurfa Valiliği himayesinde Ankara'da ilk kez düzenlenen " 1. Şanlıurfa tanıtım günleri " programına Viranşehir standı damgasını vurdu.
18 Mayıs tarihinde başlayan Şanlıurfa tanıtım günleri programında Viranşehir standına çok sayıda üst düzey bürokrat ile yerli ve yabancı ziyaretçinin akınına uğradı.
Viranşehir Belediye Başkanvekilleri İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit,Belediye Başkan Yardımcıları Halaf Kete, Mahmut Şık ve Arslan Çiftçi kurulan stanttanlarda gelen ziyaretçilerle yakından ilgilenerek ilçenin tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında detaylı bilgiler verdi.
Viranşehir'i en iyi şekilde tanıtma adına yoğun mesai sarf eden Belediye heyeti, gelen misafirlerle halay çekti.
Coşkulu ve oldukça heyecanlı geçen tanıtım günlerinde Viranşehir rüzgarı eserken,kurulan standa yöresel ev yemekleri,Yöresel kıyafetler,Tarihi ve kültürel zenginlik yer alıyor.
Viranşehir Kaymakamlığı ve Belediyesi koordinesinde kurulan Viranşehir Standına,Eski Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz,Eski Şanlıurfa Valisi Belediye Başkanı şimdiki Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek,Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi,Ünlü Gazeteci-Yazar Yavuz Donat, Şanlıurfa İlçe Kaymakamları,Belediye Başkanları,Ak Parti Viranşehir İlçe Başkanı Mehmet Yıldırım,Siyasi Parti temsilcileri,Oda Başkanları,STK Temsilcileri ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.
18 Mayıs tarihinde başlayan Şanlıurfa tanıtım günleri programı 21 Mayıs Pazar günü sona erecek.
(EZ-OE-Y)

20.05.2017 17:22:06 TSI
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