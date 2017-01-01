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Nazilli'de trafik kazası: 1 yaralı



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Nazilli'nin Güzelköy sapağı yakınlarında sabah 08.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Demirciler Mahallesindeki bir beyaz eşya arızasını gidermek için Nazilli'den yola çıkan servis yetkilisi Haran Ö., Güzelköy sapağından karşı şeride geçmek istedi. Bu sırada Hamzallı yönünden gelen 22 yaşındaki Cihat Ö. isimli motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle oyla savrulan Cihat Ö. başından yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza haberini duyan Cihat Ö.'nün yakınları hastaneye koştu. Tomografisi çekilen gencin durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

(ES-MB-Y)



20.05.2017 17:35:32 TSI

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