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Seydişehir'de trafik kazası: 2 yaralı



(Fotoğraflı)



İsmail Sünbül

KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Seydişehir- Konya yolu Bostandere kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Yavuz (60) idaresindeki 06 AH 4531 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yaklaşık 5 metrelik şarampole düşerek kavak ağacına çarparak durabildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi Nilüfer Yavuz (53) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve kaza kırım ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA-İP-Y)



20.05.2017 17:46:48 TSI

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