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YSK'nin iptal ettiği MHP'nin Bozüyük kongresinin yenileneceği tarih belli oldu



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, önceki ay yapılan ve Parti Merkezinin itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin Olağan İlçe Kongresi 11 Haziran'da yeniden yapılacak.

Geçtiğimiz 29 Nisan tarihinde yapılan kongrede, İlçe Başkanlığına 2 oy fark ile Yılmaz Çevik seçilmişti. MHP Genel Merkezinin, gerçekleşen kongrenin, delege yapısı uygun olmadığı gerekçesiyle iptali için İlçe Seçim Kuruluna yaptığı iptal başvurusunun reddedilmesi üzerine itiraz Yüksek Seçim Kurulu'na taşınmıştı. YSK'nın, oy kullanan delegeler içerisinden partiye üye olmayan delegeler olduğu gerekçesiyle kongreyi iptal ederek seçimi yok saymasının ardından İlçe Seçim Kurulu'nun yeni bir seçim takvimi belirleyerek MHP Bozüyük İlçe Kongresinin 11 Haziran Pazar günü yeniden yapılmasını kararlaştırdığı öğrenildi.

(İC-MET-Y)



20.05.2017 17:51:51 TSI

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