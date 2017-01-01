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Osmanlı Çileği şenliklerinde kemençe ve horon şov



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenlikleri 2. gün etkinlikleri kapsamında kemençe ve horon şovu beğeni ile izlendi.

Amfi Tiyatroda yapılan 2.gün ilk etkinliğinde Zonguldak Nesil Halk Oyunları gösterilerini sahnelerken, Erdemir Musiki ve Folklor Derneği'nce de Artvin yöresi oyunları sahnelendi.

Amfi Tiyatrodaki eğlence Nuri Taş'ın kemençe ve gösterisi ile doruğa çıktı. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'da yöresel gösterileri izlerken Trabzonlular Derneğiyle birlikte horon tepti.

Yöresel gösteri ve görsel şovlar, Kdz. Ereğli halkının beğenisini kazandı. Amfi Tiyatrodaki 2.gün etkinlikleri, Meral Atsan'ın canlı resim performans gösterisi, halk oyunları gösterileri ve şiir dinletisinin ardından Kdz. Ereğli Musiki Derneğinin Türk Sanat Müziği konseri ile devam etti.

(VK-RFK-Y)



20.05.2017 17:52:11 TSI

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