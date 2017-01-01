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AK Partililer yağmur ve şükür duası organizasyonuna katıldı



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ESKİŞEHİR (İHA) - Ak Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca ve ekip arkadaşları, Atalan Tekke ve Türkmen Baba köyleri ile Kızılinler mahalle muhtarlarının düzenlediği geleneksel yağmur ve şükür duasının bu yılki organizasyonuna katıldı.

Köy ve mahalle sakinleri tarafından ilgiyle karşılanan Ak Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca, "Bu tür gelenekler yeni nesillere aktarılarak yaşatılmalı. Milletçe birlik ve beraberliğe her zaman ihtiyacımız var. Hedefimiz 2019. Yılmadan, durmadan el birliği ile dostluk çerçevesi içinde yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Yaklaştığımız Ramazan ayı, bunun en iyi pekiştirici göstergesi olacak" şeklinde konuştu ve tüm mahallelilere ve köy halkına teşekkür etti.

Köy ve mahalle imamları tarafından yağmur ve şükür duası yapıldıktan sonra kurulan masalarda, gelen konuklara yemek ikramlarında bulunuldu.

(MEB-MET-Y)



20.05.2017 17:58:48 TSI

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