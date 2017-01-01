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Nusaybin'de 'Allah Adamı Dener' oyunu sahnelendi



(Görüntülü - Fotoğraflı)



Cihat Şayık

MARDİN (İHA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde Tiyatro Vav tarafından sahnelenen "Allah Adamı Dener-2" adlı oyun, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

İmam Hatip Okulları Platformu ve Nusaybin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen tiyatro oyunu Mitanni Kültür Merkezinde sahnelendi. Oyunu Nusaybin Milli Eğitim Şube Müdürü Abdulğani Ak, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli izledi. Mardin'in ilk özel ve tek tiyatrosu olan Tiyatro Vav Grubu, "Allah Adamı Dener-2" oyunuyla Nusaybin'de tiyatro severlerin karşısına çıkarak büyük beğeni topladı. Oyun sonunda seyircileri selamlayan oyuncular uzun süre ayakta alkışlandı.

Genel sanat yönetmenliğini Abdürrahim Omuk'un yaptığı oyun, bir Müslümanda olması gereken doğruluk, dürüstlük, memleket sevgisi, yalan söylememe ve çevresinde olup bitene kayıtsız kalmama yanı sıra 15 Temmuz Darbe girişiminde vatandaşların direnişini anlatıyor. Zaman zaman şiirlerin de okunduğu oyunda, Mustafa Özkan, Şehmus Kılıç, Uğur Tosun, Özgür Başboğa, Mazhar Eldeş ve Veysel Erkar sahne aldı.

(CŞ-MP-Y)



20.05.2017 18:16:02 TSI

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