ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

2. Tales Matematik Festivali finaline 700 öğrenci katıldı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 18:17
2. Tales Matematik Festivali finaline 700 öğrenci katıldı
2. Tales Matematik Festivali finaline 700 öğrenci katıldı

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın Özel Başak Kolejinin düzenlediği 2. Ulusal Tales Matematik Festivali final yarışmasına Türkiye'nin tüm illerinden 700 öğrenci katıldı.
Önümüzdeki yıl uluslararası olarak düzenlenecek olan ve bu yıl ise 2.'si düzenlenen Tales Matematik Festivalinin ikinci aşaması olan final sınavı bugün Aydın Özel Başak Koleji kampüsünde gerçekleşti. Tüm Türkiye'den iki bine yakın öğrenci ve ailenin katılım sağladığı festival oldukça heyecanlı ve coşkulu başlayıp gün boyunca devam etti.
4 oturum şeklinde yapılan sınava 700 öğrenci katıldı. Tales Matematik Müzesi tarafından misafir edilen öğrenciler, veliler ve diğer tüm ziyaretçiler kendileri için hazırlanan IQ Center Bilim Müzesi, IQ Center Bilim Parkı, Matematik Müzesi, Bilim Şenliği tiyatro gösterileri ve Planetaryum gibi etkinlik merkezlerine yoğun ilgi gösterdi.
Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın da katılım sağladığı festival Haziran ayında gerçekleşecek ödül töreni ile son bulacak.
(MB-S)

20.05.2017 18:17:39 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Nazilli'de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

NAZİLLİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL

AYDIN'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
Düğünde bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL

DÜĞÜNDE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
FETÖ'nün iş adamlarını etkileme taktikleri iddianamede
YEREL

FETÖ'NÜN İŞ ADAMLARINI ETKİLEME TAKTİKLERİ İDDİANAMEDE
Germencik 19 Mayıs gençlik konseriyle coştu
YEREL

GERMENCİK 19 MAYIS GENÇLİK KONSERİYLE COŞTU
Aydın 19 Mayıs'ı Emre Aydın ile kutladı
YEREL

AYDIN 19 MAYIS'I EMRE AYDIN İLE KUTLADI
Didim modifiye araç tutkunlarını ağırladı
YEREL

DİDİM MODİFİYE ARAÇ TUTKUNLARINI AĞIRLADI
Sökeli Levent atletizmdeki başarısıyla göz doldurdu
YEREL

SÖKELİ LEVENT ATLETİZMDEKİ BAŞARISIYLA GÖZ DOLDURDU
Didim'de düğünde bıçaklı kavga: 1 ölü
YEREL

DİDİM'DE DÜĞÜNDE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ
Atça MYO büyük ödüle hazırlanıyor
YEREL

ATÇA MYO BÜYÜK ÖDÜLE HAZIRLANIYOR
Bu da mezar sergisi
YEREL

BU DA MEZAR SERGİSİ
Dolandırıldığı değil, gönderilen krem zoruna gitti
YEREL

DOLANDIRILDIĞI DEĞİL, GÖNDERİLEN KREM ZORUNA GİTTİ
Hayırsever esnaf hamilelere suyu ücretsiz veriyor
YEREL

HAYIRSEVER ESNAF HAMİLELERE SUYU ÜCRETSİZ VERİYOR
ydın'da en iyi çilek yetiştiricileri belirlendi
YEREL

YDIN'DA EN İYİ ÇİLEK YETİŞTİRİCİLERİ BELİRLENDİ
Erdem; &quot;Aydın'da dev proje gündemde&quot;
YEREL

ERDEM; "AYDIN'DA DEV PROJE GÜNDEMDE"
Kuşadası 8. Uluslararası Giritliler Festivali başladı
YEREL

KUŞADASI 8. ULUSLARARASI GİRİTLİLER FESTİVALİ BAŞLADI
Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL

AYDIN'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI
İngiliz acenteciler Kuşadası'nda
YEREL

İNGİLİZ ACENTECİLER KUŞADASI'NDA
Bakmayın tuvalet temizlediklerine onlar aslında mühendis
YEREL

BAKMAYIN TUVALET TEMİZLEDİKLERİNE ONLAR ASLINDA MÜHENDİS
Kuşadası'nda 19 Mayıs Coşkusu
YEREL

KUŞADASI'NDA 19 MAYIS COŞKUSU
Didim'de Zübeyde Hanımın heykeli 19 Mayıs'ta adının verildiği parkta açıldı
YEREL

DİDİM'DE ZÜBEYDE HANIMIN HEYKELİ 19 MAYIS'TA ADININ VERİLDİĞİ PARKTA AÇILDI
Su kanalına düşen sürücüyü polis kurtardı
YEREL

SU KANALINA DÜŞEN SÜRÜCÜYÜ POLİS KURTARDI
Kuşadası ve Didim'de 56 kaçak göçmen yakalandı
YEREL

KUŞADASI VE DİDİM'DE 56 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
19 Mayıs Aydın'da törenle kutlandı
YEREL

19 MAYIS AYDIN'DA TÖRENLE KUTLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Hendek ve barikatlar Tosun ile daha güvenli aşılıyor
İŞ-YAŞAM

HENDEKLER 'TOSUN' İLE AŞILACAK

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Hande Yener'in nişanlısı bakın nereliymiş...