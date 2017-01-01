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2. Tales Matematik Festivali finaline 700 öğrenci katıldı



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın Özel Başak Kolejinin düzenlediği 2. Ulusal Tales Matematik Festivali final yarışmasına Türkiye'nin tüm illerinden 700 öğrenci katıldı.

Önümüzdeki yıl uluslararası olarak düzenlenecek olan ve bu yıl ise 2.'si düzenlenen Tales Matematik Festivalinin ikinci aşaması olan final sınavı bugün Aydın Özel Başak Koleji kampüsünde gerçekleşti. Tüm Türkiye'den iki bine yakın öğrenci ve ailenin katılım sağladığı festival oldukça heyecanlı ve coşkulu başlayıp gün boyunca devam etti.

4 oturum şeklinde yapılan sınava 700 öğrenci katıldı. Tales Matematik Müzesi tarafından misafir edilen öğrenciler, veliler ve diğer tüm ziyaretçiler kendileri için hazırlanan IQ Center Bilim Müzesi, IQ Center Bilim Parkı, Matematik Müzesi, Bilim Şenliği tiyatro gösterileri ve Planetaryum gibi etkinlik merkezlerine yoğun ilgi gösterdi.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın da katılım sağladığı festival Haziran ayında gerçekleşecek ödül töreni ile son bulacak.

(MB-S)



20.05.2017 18:17:39 TSI

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