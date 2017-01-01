Erzincan'da Dolu Tarım Arazilerine Büyük Zarar Verdi
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Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan etkili olan sağanak yağmur yüksek kesimlerde doluya dönüştü. Üzümlü İlçesi'nde dün gece ceviz büyüklüğünde yağan dolu tarım arazilerine ve meyve ağaçlarına büyük zarar verdi. Üzümlü İlçesi'ne bağlı Bayırbağ, Karakaya, Pişkidağ Köyü'ne yağan ceviz büyüklüğündeki dolu ekili arazilere büyük zarar verdi. Bölgede kısa süre sebze fidesi dikimi yapılan tarım arazileri büyük oranda zarar gördü. Kayısı ve kiraz ağaçları da doludan etkilendi.
(FG-AT-Y)
20.05.2017 18:26:06 TSI
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