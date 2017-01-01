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Burhaniye'de liselilerden gençlik konseri



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği konser büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Necdet Uysal'ın da izlediği konsere Burhaniyeliler büyük ilgi gösterdi.

Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin düzenlediği konserde, öğrenciler ve öğretmenler gönüllerde yer etmiş popüler şarkıları seslendirirken, hem kendileri eğlediler hem de katılanlara güzel bir gece yaşattılar. Konserin sonunda gecenin mimarı Burhaniye Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Hakan Aryol'a çiçek takdim eden Belediye Başkanı Necdet Uysal, Okul Müdürü Bayram Eroğlu ile etkinlikte görev alan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Konseri çok beğendiğini anlatan Başkan Uysal, "Gençlerimiz ve değerli öğretmenlerimiz bizlere çok güzel bir gece yaşattılar. Burhaniye Anadolu Lisesi, bayramımızın adına yakışır bir şekilde bir organizasyonla tam bir gençlik konseri düzenlemiş. Atatürk'ün sevdiği şarkılarla renklenen ve Atatürk'ün asıl önem verdiği gençlerin böyle bir gece düzenlemesinden, buradaki enerjiden ve gençlerin emeklerinden büyük onur duydum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

(FT)



20.05.2017 18:29:32 TSI

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