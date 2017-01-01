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Van'daki spor camiasından açıklama

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 18:44
Van'daki spor camiasından açıklama

VAN (İHA) - Van Amatör Spor Kulüpleri Federaysonu (ASKF), Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Van Şube Başkanlığı (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu Hakem ve Gözlemciler Derneği (TFFHGD) Van Şubesi (TFFHGD) ve Van İl Tertip Komitesi ortak bir basın açıklaması yaptılar.
Yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere ülkemiz özellikle futbol alanında yaşananlar 80 milyon nüfuslu bir ülkede milli takıma oyuncu yetiştiremeyeceğimiz konuma getirilmiştir. Ülkede yaşanan bu sorun illerde alt yapıların kulüplerin erimesi ve futbol takımlarının yapılanmadan daha çok harcama yarışına giren idarecilerin davranışlarının neticesinde bu tablo oluşmaktadır. Kısaca ülke bazında değerlendirme yapıldığında bütün istisnasız olmak üzere kulüpler borç batağındadır. Nedenleri kulüplere talip olanların yapılanmadan daha çok harcama bedellerini artırmaları orda barına bilmeleri için anlık, haftalık, aylık maç kazanma mecburiyetlerinden olduğu bunun suiistimallerle şaibelerle dolu süreçlerden geçtiği herkesçe malum. Bu konularla çok fazla detay yapmadan illerde olan başarı kriterleri bu durumun başarı ölçüsünün ne olduğu değerlendirmesi ligin içinde ve sonunda skor ve puanlamaya bağlı bir değerlendirmeyle ölçülmesi. Şu "şampiyon olduk" denen takımlara bakın o ilden hiç kimse yok. O il de yapılan bir aktivite ne hocası ne futbolcusu nerdeyse masör malzemecisi bile o ilden alakalı değil. Bir dahaki yıl daha çok para harcama, daha çok transfer, daha, dahalarla dolu sezonlar. İcraatta ne var harcama, harcama, harcama kime harcama, kime yatırım yapıldı, olan ne il deki insanlarla alakasız bir harcama ile katkısı sıfır. Antrenör yok, oyuncu yok, küme düştü hesap soran yok, kim nereye ne harcadı ne yaptı bakan yok. Böyle hesapsız sorgusuz manasız bir spor yapılanması veya organizesi olmaz olamaz" denildi.

"Alt yapıya önem verilmeli"
Spor birlikleri olarak kendilerini ilgilendiren boyutuyla ildeki başarı kriterini sıralanan açıklamanın devamında ise, "Hocalarımızın çoğalması, futbolcularımızın alt yapıda takım sayılarımızın fazlalaşması, yarışmacı takıma ilimizdeki dinamikleri harekete geçirip iskeleti ve genel sayıyı ilimizde ve çevremizde bulma mecburiyetinde olduğu, ilimizdeki sporcuların kendilerini gösterebilecek onları daha yukarı taşıya bilecek bir takımlarının olduğu umudu. Bir an önce kulüpleşme planlanması yapacak yöneticilerin getirilmesi. 'Çok fazla detaylandırmadan kısaca', yapılan çalışmanın harcanan paranın, Van'ımızda başarılı hocaların, sporcuların, yöneticilerin Van'daki dinamiklerden oluşmasını, başarı olarak hedefleyip ligin sonunda değerlendirmeyi bu ölçüde yapmak mecburiyetindeyiz. Bizim hocamız, bizim futbolcu sayılarımız ve tabandan gelecek olanlar ölçü dür. Başarı böyle değerlendirilmeli. Aksi halde belediyenin parasıyla yapılan bütün çalışmaların, getirilen hocaların yapılan transferlerin menajerlere kasasına giren paraların sonucundaki başarı görsel bir şölenden öteye gitmediği, yıllardır sorumsuz ve sorgusuz olarak yapılan harcamanın Van'ımızla bir alakası olmadığı, Van'ımıza katkı yapmadığı aşikar ortada gençlerimizde umutsuz beklentisiz bir gelecekle karşı karşıya bırakılmaktadır" denildi.

"Hakemlerin çalışacağı çalışma alanı yok"
Van da şu an mevcut 3 sahanın bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bunların ikisi suni çim, birisi normal çim sahadır. Hakemlerimizin çalışmalarını yapabilecek bir çalışma alanı dahi mevcut değildir. Normal stada halk, atletizmciler, hakemler, beden eğitimine hazırlanan öğrenciler ve herkes orayı kullanmaktadır. Burada hakemlerin idman uygulama yapacağı bir yer mevcut değildir. Oysa çalışmaların nizami yapılması içinde tartan pist gerekmektedir ilimize ait tartan pistin olmaması da üzücü ve ibret vericidir. Ayrıca hakemlerin kalıcı olarak bir yer ve tesise de ihtiyacı olduğundan bunların da dikkate alınması gerekmektedir. Görüldüğü üzere yapılacak çalışmalar bu yönü ile daha çok katkı sağlaması yönünde çabalar gösterilmesi gerekirken, biz sporun sadece para harcama hırsıyla oldukları illerden hiç kimseyi yanlarına yaklaştırmayan yöneticilerin bu çirkin yüzünü yaşamak ve gençlerimize yaşatmak zorunda değiliz. Biz mevzu spora yarışmacı kendi hocalarımız ve sporcularımız içimizdeki dinamikler olmadığı sürece belediyenin halkın parasının harcaması dışında bir mana anlam ifade etmediğini geçmiş yıllardaki örneğiyle söyleriz. Unutmayalım ki Vanspor Süper Lig gördü ve Türkiye'de hiç bir kulüpte olmayan paralar harcandı. Sonuç? Birileri geldi gitti birilerinin su istimalleri hala gündem" şeklinde ifadelerine yer verildi.
(EKİP-ŞAK-Y)

20.05.2017 18:44:47 TSI
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