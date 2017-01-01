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Banka çalışanı Gözde'den, çocuklar için kitap kampanyası



(Fotoğraflı)



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de bir özel banka çalışanı Gözde Kazan, Kırıkkale'deki ilkokullarda kütüphane kurmak için bir kitap toplama kampanyası başlattı.

Başlattığı kampanya hakkında açıklamalarda bulunan Gözde Kazan, "Türkiye'de ve Kırıkkale'de birçok okulda kütüphane bulunmazken, çocuklar hayatlarının ilk yıllarında ilkokullarda kitap okumanın keyfini bilmeden büyüyorlar. Benim eski ilkokulunda da bu sıkıntı mevcut. 'Kütüphanesiz Okul Bırakmayalım' sloganıyla evlerde tozlu raflara kaldırılan, ilkokul çağına özel, hikayeler, romanlar, yüz temel eser ve dünya klasikleri ve de ansiklopedileri toplayarak okula bağışlayarak bir kütüphane oluşturmak istiyorum. Bu konuda şehrin ileri gelenlerinden kampanyaya katılması için destek bekliyorum. Çocuk kütüphanesi oluşturarak çocukların bilgi ve sevgi dolu yepyeni kocaman dünyasına ışık tutmak istiyorum. Okumak ilkokulda başlar. O yaşlarda ki çocukları okumaya alıştırırsak okuyan bir toplum oluruz. Ben herkesten destek bekliyorum" dedi.

(MT-SLH-Y)



20.05.2017 18:48:11 TSI

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