Özalp TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden gezi
(Fotoğraflı)
Nihat Özbay
VAN (İHA) - Van Özalp TOKİ Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi yıl boyu sosyal etkinliklerde başarı gösteren öğrencilerine geziye götürdü.
Özalp TOKİ Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, yıl boyu yapmış oldukları sosyal etkinliklere katılan öğrencilerine gezi düzenlendi. Okul müdürü ve öğretmenler tarafında düzenlen gezi Van Muradiye Şelalesi ve Erçiş Balık Bendine götürülen öğrenciler, okul idaresi tarafında düzenlenen gezi ile Van'ın doğa güzellikleri görmüş oldular. Tüm masrafları okul idaresi tarafın karşılan öğrenciler, yağmur yağmasına rağmen memnun kaldılar. Okul müdürü Nimet Güntürk ise bahar ayını gelmesi ile öğrencilerin üzerinde buluna stres ve yorgunluğun atılması ve Van'ın doğa güzelliklerini görme imkanı olmayan öğrenciler böyle bir imkan verdiklerini söyledi
(NÖ-ŞAK-Y)
20.05.2017 18:57:15 TSI
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