YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Özalp TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden gezi

Özalp TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden gezi



(Fotoğraflı)



Nihat Özbay

VAN (İHA) - Van Özalp TOKİ Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi yıl boyu sosyal etkinliklerde başarı gösteren öğrencilerine geziye götürdü.

Özalp TOKİ Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, yıl boyu yapmış oldukları sosyal etkinliklere katılan öğrencilerine gezi düzenlendi. Okul müdürü ve öğretmenler tarafında düzenlen gezi Van Muradiye Şelalesi ve Erçiş Balık Bendine götürülen öğrenciler, okul idaresi tarafında düzenlenen gezi ile Van'ın doğa güzellikleri görmüş oldular. Tüm masrafları okul idaresi tarafın karşılan öğrenciler, yağmur yağmasına rağmen memnun kaldılar. Okul müdürü Nimet Güntürk ise bahar ayını gelmesi ile öğrencilerin üzerinde buluna stres ve yorgunluğun atılması ve Van'ın doğa güzelliklerini görme imkanı olmayan öğrenciler böyle bir imkan verdiklerini söyledi

(NÖ-ŞAK-Y)



20.05.2017 18:57:15 TSI

NNNN

