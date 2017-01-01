"3. Süt Şenliği" düzenledi
(Fotoğraflı)
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Hayrabolu Belediyesi işbirliğiyle, "3. Süt Şenliği" gerçekleştirildi.
Hayrabolu Gölet alanında yapılan şenliğe, Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Birol Alagöz, Necdet Hacet ve vatandaşlar katıldı.
Düzenlenen etkinlikte, çocuklar için şişme oyun grupları, yüz boyama, tiyatro gösterileri ve sütü sevdirmek ve unutulmaz bir gün geçirmeleri amacıyla çeşitli yarışmalar yapıldı.
Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu yaptığı konuşmada, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Hayrabolu Belediyesi iş birliğiyle Süt Şenliği düzenlediklerini söyledi.
Altayoğlu, Süt Şenliği'nin hayırlı olmasını dilediğini ifade ederek, "Her etkinlik ve organizasyonlarımızı daha iyi yapmak için çalışacağız. Bugün buradaki etkinliğimize vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Etkinliğe katılanlara süt ve çeşitli ikramlar dağıtıldı.
(SK-DK-Y)
20.05.2017 19:55:44 TSI
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