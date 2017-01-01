ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tarih ve lezzet Küçükyoncalı'da buluştu

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 20:00
Tarih ve lezzet Küçükyoncalı'da buluştu
Tarih ve lezzet Küçükyoncalı'da buluştu

(Fotoğraflı)

Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray Belediyesi, Saray Kent Konseyi ve Küçükyoncalı Mahalle sakinlerinin işbirliğinde düzenlenen Küçükyoncalı Keşkek Şenliği'ne katıldı.
Küçükyoncalı eski okul alanında düzenlenen şenliğe, Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban ve Küçükyoncalı Mahalle Muhtarı Ekrem Sevinç de katıldı. Başkan Albayrak, yaptığı konuşmada, "Küçükyoncalı her zaman Saray'ın en güzide mahallesi olmuştur, olmaya da devam edecektir. Keşkek Şenliğinde emeği geçen herkesi kutlarım" dedi.

"Tarihe beraber imza attık"
Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban ise, Küçükyoncalı'nın tarihine hep beraber imza attıklarını belirterek, "Bu şenlik sayesinde Küçükyoncalı'nın geçmişine, tarihine uzandık. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak'a aramızda olduğu için teşekkür ederim. Böyle güzel bir etkinliğe imza atan Küçükyoncalı kadınlarını, muhtarımız Ekrem Sevinç'i, gençlerimizi ve etkinlikte emeği geçen herkesi kutlarım. Cumhuriyetle kalın, Mustafa Kemal Atatürk'le kalın" dedi.

Yöresel lezzetlere yoğun ilgi
Konuşmaların ardından Başkan Albayrak, Saray Belediye Başkanı Çoban ve Küçükyoncalı Muhtarı Sevinç ile birlikte stantları gezdi. Köylünün soy ağacını anlatan panoları inceleyen ve köyün tarihini anlatan Küçükyoncalı'nın Tarihi ve Kültürü Sergisi'ni gezen Başkan Albayrak, yöresel lezzetlerin yer aldığı stantları da ziyaret etti. Küçükyoncalı tarihi ve kültürünün yansıtıldığı şenliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Tarihi çıkrancık yeniden kuruldu
Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Albayrak, tarihi eser dokuma tezgahı, İngiliz Mehmet Hatırası gelin arabası ve tarihi tarımsal eserlerin bulunduğu bölümleri de gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Süheyla&Blues of Rumeli grubu parçalarıyla şenlik alanındaki vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşattı. Etkinlikte ayrıca unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çıkrancık kuruldu.
Şenlik ziyaret sonrasında Küçükyoncalı Spor Kulübünü de ziyaret eden Başkan Albayrak, tesis çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
(HLD-ÖZ-Y)

20.05.2017 20:00:50 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Romanların yaşadığı mahallede eğitim seferberliği
YEREL

ROMANLARIN YAŞADIĞI MAHALLEDE EĞİTİM SEFERBERLİĞİ
&quot;Müzik Teknolojileri Müzesi&quot; açıldı
YEREL

"MÜZİK TEKNOLOJİLERİ MÜZESİ" AÇILDI
&quot;3. Süt Şenliği&quot; düzenledi
YEREL

"3. SÜT ŞENLİĞİ" DÜZENLEDİ
Tekirdağ'da 90 bin şehit anısına 4 metrelik anıt
YEREL

TEKİRDAĞ'DA 90 BİN ŞEHİT ANISINA 4 METRELİK ANIT

Öğrenciler madencilik mesleğini inceledi
YEREL

ÖĞRENCİLER MADENCİLİK MESLEĞİNİ İNCELEDİ
Başkan Albayrak yol yapım çalışmalarını inceledi
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK YOL YAPIM ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ
Gençlik Festivali'nin ilk gününde Buray heyecanı
YEREL

GENÇLİK FESTİVALİ'NİN İLK GÜNÜNDE BURAY HEYECANI
Başkan Albayrak Muratlı Hıdırellez Şenliklerine katıldı
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK MURATLI HIDIRELLEZ ŞENLİKLERİNE KATILDI
Motosikletçilerden &quot;şehit yakınları ve gazilere&quot; vefa gezisi
YEREL

MOTOSİKLETÇİLERDEN "ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE" VEFA GEZİSİ

Süleymanpaşa Gençlik Kampı kapılarını açtı
YEREL

SÜLEYMANPAŞA GENÇLİK KAMPI KAPILARINI AÇTI
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Hayrabolu'da kutlandı
YEREL

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI HAYRABOLU'DA KUTLANDI
Tekirdağ'da 19 Mayıs kutlamaları
YEREL

TEKİRDAĞ'DA 19 MAYIS KUTLAMALARI
Marmaraereğlisi Belediyespor'dan büyük başarı
YEREL

MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYESPOR'DAN BÜYÜK BAŞARI
15 Temmuz şehidinin ailesine anlamlı ziyaret
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN AİLESİNE ANLAMLI ZİYARET
108 polisle Huzurlu Sokaklar Uygulaması
YEREL

108 POLİSLE HUZURLU SOKAKLAR UYGULAMASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Hendek ve barikatlar Tosun ile daha güvenli aşılıyor
İŞ-YAŞAM

HENDEKLER 'TOSUN' İLE AŞILACAK

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Hande Yener'in nişanlısı bakın nereliymiş...