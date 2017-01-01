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Tarih ve lezzet Küçükyoncalı'da buluştu



(Fotoğraflı)



Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray Belediyesi, Saray Kent Konseyi ve Küçükyoncalı Mahalle sakinlerinin işbirliğinde düzenlenen Küçükyoncalı Keşkek Şenliği'ne katıldı.

Küçükyoncalı eski okul alanında düzenlenen şenliğe, Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban ve Küçükyoncalı Mahalle Muhtarı Ekrem Sevinç de katıldı. Başkan Albayrak, yaptığı konuşmada, "Küçükyoncalı her zaman Saray'ın en güzide mahallesi olmuştur, olmaya da devam edecektir. Keşkek Şenliğinde emeği geçen herkesi kutlarım" dedi.



"Tarihe beraber imza attık"

Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban ise, Küçükyoncalı'nın tarihine hep beraber imza attıklarını belirterek, "Bu şenlik sayesinde Küçükyoncalı'nın geçmişine, tarihine uzandık. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak'a aramızda olduğu için teşekkür ederim. Böyle güzel bir etkinliğe imza atan Küçükyoncalı kadınlarını, muhtarımız Ekrem Sevinç'i, gençlerimizi ve etkinlikte emeği geçen herkesi kutlarım. Cumhuriyetle kalın, Mustafa Kemal Atatürk'le kalın" dedi.



Yöresel lezzetlere yoğun ilgi

Konuşmaların ardından Başkan Albayrak, Saray Belediye Başkanı Çoban ve Küçükyoncalı Muhtarı Sevinç ile birlikte stantları gezdi. Köylünün soy ağacını anlatan panoları inceleyen ve köyün tarihini anlatan Küçükyoncalı'nın Tarihi ve Kültürü Sergisi'ni gezen Başkan Albayrak, yöresel lezzetlerin yer aldığı stantları da ziyaret etti. Küçükyoncalı tarihi ve kültürünün yansıtıldığı şenliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.



Tarihi çıkrancık yeniden kuruldu

Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Albayrak, tarihi eser dokuma tezgahı, İngiliz Mehmet Hatırası gelin arabası ve tarihi tarımsal eserlerin bulunduğu bölümleri de gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Süheyla&Blues of Rumeli grubu parçalarıyla şenlik alanındaki vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşattı. Etkinlikte ayrıca unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çıkrancık kuruldu.

Şenlik ziyaret sonrasında Küçükyoncalı Spor Kulübünü de ziyaret eden Başkan Albayrak, tesis çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

(HLD-ÖZ-Y)



20.05.2017 20:00:50 TSI

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