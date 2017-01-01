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İznik'te Çini Festivali



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BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kültür, Sanat ve Çini Festivali başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik Kaymakamlığı ve İznik Belediyesi ortaklığıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenenİznik Kültür Sanat ve Çini Festivali başladı. Festival 23 Mayısa kadar farklı faaliyetlerle devam edecek. Açılış konuşmasını yapan İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, "Kültür Sanat ve Çini Festivali için ilk adımımızı attığımızda İznik'in turizmde hak ettiği değeri alması için esnaf, sanatçı ve resmi kurumların tek yürek olmasını hedefledik. Hep birlikte tek yürek bir şekilde İznik'i tanıtmak için bir adım attık. Bugün görüyoruz ki İznik için attığımız bu adımlar meyvesini vermeye başlıyor. İznik artık kabına sığmıyor. Her geçen gün turizm de potansiyelimiz artıyor. Şimdi hep birlikte turizm için kendimizi hazırlama ve ilçemize gelen misafirlerimizi İznik'ten memnun göndererek gönüllü bir turizm elçisi haline getirmeliyiz. Bizler İznik Belediyesi olarak ilçenin ekonomik vizyonu turizm için elimizi taşın altına koymaya her zaman hazırız. İznik Kültür Sanat ve Çini Festivali'nin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Folklor ve Karagöz gösterileri ilgi gördü. Kılıçaslan Caddesi boyunca kurulan 40 stantta çiniler sergilendi. Ayrıca çini ustaları sanatlarını icra ederken, yarın (pazar) popçu Berkay sahne alacak.

(MŞ)



20.05.2017 20:02:30 TSI

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