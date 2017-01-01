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Romanların yaşadığı mahallede eğitim seferberliği

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 20:29
Romanların yaşadığı mahallede eğitim seferberliği
Romanların yaşadığı mahallede eğitim seferberliği

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Aydoğdu Mahallesi'nde müzik eğitimlerinden dans eğitimlerine, çalgı yapım bakım onarım atölyesinden etüt sınıfına kadar ücretsiz eğitimlerin verileceği Sosyal Etkinlik Merkezi'nin açılışını yaptı.
Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nin açılışına Eşi Belgin Eşkinat ile katılan Başkan Eşkinat'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ İl Başkanı Recep Ökten, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Gülferah Güral ve Hulisi Özocak ile Aydoğdu Mahallesi sakinleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat yaptı.
Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezinin önemine değinerek başlayan Eşkinat, "Bu bizim için çok önemli bir an. Bu göreve gelmeyi düşündüğümüzde ilk planladığımız şeylerden bir tanesi bu şehirde, bu şehrin bütün mahallelerinde yaşayan çocukların en iyi koşulda eğitim alabilmesini sağlamak, imkansızlıkları gidermek ve Süleymanpaşa'nın bütün çocuklarıyla sağlam ayakları yere basan bir şehir oluşturmaktı. Bu binanın oluşumundaki sonsuz katkılarından dolayı ben Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcım Gülferah Güral'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bugün attığımız bu adımın sonucunu yıllar sonra alacağız"
Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezinin yapısı ile ilgili Eşkinat, "Biz istiyoruz ki bizim bütün çocuklarımız, annelerinin babalarının ekonomik durumları ne olursa olsun, Türkiye'de verilen en iyi eğitimi alsınlar. O çocuklar gelişsinler, bu şehir sanatçı yetiştirsin, bilim adamları yetiştirsin, bu şehir aydınlık insanlar yetiştirsin. Şehir bu insanların üzerinde büyüsün, gelişsin. Bugün attığımız bu adımın sonucunu yıllar sonra alacağız. Biz sabırlıyız. Ben inanıyorum ki bu pırıl pırıl yavrularımız içinde, bu ülkeyi yönetecek bu dünyanın geleceğinde katkı verecek inanılmaz evlatlarımız yetişecek. Sabah onların okula gitmesini, öğlen yemekleri için buraya gelmelerini, akşamüstü döndüklerinde tekrar buraya gelip ödevlerini yapıp oyunlarını oynayıp yuvalarına sağlıklı bir şekilde dönmelerini sağlamaya çalışacağız. Onların okulda olduğu dönemde de siz anneler ile beraber olmayı hedefliyoruz. Hepinize bize güvendiğiniz için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral da Sosyal Etkinlik Merkezi'nin sadece çocuklara yönelik bir yer olmayacağının altını çizerek, "Çocuklarımız her şeyimiz, geleceğimiz. Ama onları yetiştirecek de biz kadınlarız, anneleriz. Onun için çocuklarımız okuldayken biz anneler ile burada onların arzuları doğrultusunda çeşitli eğitimler yapmayı düşünüyoruz. Onları iş hayatına sokmayı düşünüyoruz. Güzel planlarımız var. Hep birlikte bu planları devreye sokacağımıza inanıyorum. Çünkü ben kadının gücüne inanıyorum. Biz kadınların istersek yapamayacağımız şey olmadığını biliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Minik perküsyon ve vokal grubu açılış konseri verdi
Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezinin Minik Perküsyon ve Vokal Grubunun şarkıları ile devam eden açılışta açılış kurdelesini de perküsyon grubu üyesi minik öğrenci yaptı.

"Biz Süleymanpaşa belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağız"
Eğitimlerin gerçekleştirileceği sınıfları gezen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, minik öğrencilere eğitim seti hediye etti. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Eşkinat, "Ne olursa olsun eğitiminizden hiç vazgeçmeyin. Biz Süleymanpaşa Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağız" diyerek öğrencilerden söz aldı.
(HLD-ÖZ-Y)

20.05.2017 20:29:32 TSI
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