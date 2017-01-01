Sinop'ta "40 Kızlar 40 Atlayış" etkinliği
(Fotoğraflı)
Osman Aksu
SİNOP (İHA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde 25 base jump sporcusu, Kırkkızlar kayalıklardan serbest atlayış gerçekleştirdi.
Boyabat Belediyesince "40 Kızlar 40 Atlayış" etkinliği düzenlendi. Boyabat Kalesi karşısında bulunan 135 metre yükseklikteki Kırkkızlar kayalıklardan kendilerini boşluğa bırakan Türk, Rus, İngiliz, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Hollanda ve Amerikalı sporcuların gösterisi nefes kesti. Programa, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammet Balta, Vali Hasan İpek ve Satıştay Üyesi İdris Bulut katıldı.
(OSM-SLH)
20.05.2017 20:36:40 TSI
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