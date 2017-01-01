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Fatih'in gemisini karadan yürüttüler



(Fotoğraflı)



Salih Bakıcı

BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde İstanbul'un fethinin 564'ncü yılı kutlamaları kapsamında yapılan Fatih Sultan Mehmet'in gemisi İnegöl'ün caddelerinde karadan yürütüldü.

Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul fethini simgeleyen geminin minyatürü İnegöl'de yapıldı. 1 aylık süre içerisinde yapılan dev gemi Ensar Vakfı ve Ateş Karıncaları Derneği işbirliğinde İnegöl'de düzenlenen İstanbul'un fethinin 564'ncü yılı kutlamaları kapsamında, İnegöl Tarihi Mehterince seslendirilen Fetih marşı eşliğinde İnegöl Belediyesi önünden başlayıp Atatürk Bulvarı üzerinden Atatürk anıtına kadar yaklaşık 2 kilometre boyunca karadan yürütüldü.



7'den 70'e gemiyi çekti

2 kilometrelik yolculukta halatlara sarılan çocuğundan yaşlısına kadar onlarca vatandaş tekbirler getirerek gemiyi halatlar yardımı ile yürüttüler. Yaklaşık 30 dakika süren yolculuk sırasında dev gemiyi gören vatandaşlar da telefonlarına sarılarak anı ölümsüzleştirdiler. Anıt önünde ise Fetih şöleni dualar ve İnegöl Tarihi Mehteri konseriyle devam etti.

Ensar Vakfı İnegöl Şubesi ve Ateş Karıncaları Derneği işbirliğinde bir fetih şöleni düzenlediklerini belirten Ateş Karıncaları Derneği Başkanı Tarık Bostancı, "İstanbul'un fetih coşkusu etkinliklerinde büyük bir kalabalıkla beraberiz. Gemimiz belediye önünden Atatürk anıtı önüne kadar getirdik. Çok yoğun bir katılım oldu. bu fetih ruhu var oldukça kesinlikle ve kesinlikle bu milletin kimse bileğini bükemeyecektir. 10 metrelik uzunluğunda yelkenleri ile birlikte 8 metre yüksekliğindeki Fatih'in gemisini çektik. İnegöl bir ilki yaşadı. Vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler" dedi.

(SB-ÖZ-Y)



20.05.2017 20:39:28 TSI

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