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Euromos Antik Kentinde arkeoloji öğrencilerinin kep sevinci



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - ADIM Üniversiteleri Arkeoloji Bölümü tarafından her yıl farklı bir antik kentte düzenlenen mezuniyet töreni bu yıl Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Euromos Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümleri tarafından Muğla'nın Milas ilçesinde ortak mezuniyet töreni düzenledi.

Milas - Söke karayolu üzerinde yer alan Euromos Antik Kenti'nde gerçekleştirilen törene Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, Milas Kaymakam Vekili Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Adım Üniversiteleri Birliği Rektörleri, rektör yardımcıları, bölüm başkanları, öğretim görevlileri, öğrencilerin aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan mezuniyet töreninde Milas Folkör Araştırma Derneği ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi sunumu ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Birincisi Emre Bıcırdı günün anlam ve önemini belirten konuşma yaparak, "eğitim hayatımızda göstermiş olduğumuz beceri ve çabanın karşılığını almaya hak kazandık. Artık mezun oluyoruz. Bu süreçte edindiğimiz deneyimler dışında hayata dair birçok şey öğrendik. Arkeolojinin insana mesleki beceri kazandırmasının dışında hayatı anlama ve ona tutunma, geçmişte öğrenilenle geleceği kurmada yol gösterdiğini öğrendik" dedi.

Bıcırdı'nın ardından kürsüye gelerek birer konuşma yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi - Euromos Kazı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Abuzer Kızıl, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Acar, Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan ve Muğla Valisi Amir Çiçek tarafından birer konuşma yapıldı. Konuşmacılar ülkemizin arkeoloji alanında önemli bir değere sahip olduğuna dikkat çekerek, mezun olan öğrencilere mesleki hayatlarında başarılar dilediler.

Yapılan konuşmaların ardından Muğla Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden dereceyle mezun olan öğrencilere belgeleri Muğla Valisi Amir Çiçek, Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden dereceyle mezun olan öğrencilere belgeleri Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümünü dereceyle bitiren öğrencilere belgeleri Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümünü dereceyle bitiren öğrencilere belgeleri Milas Kaymakamı Vekili Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Bölümünü dereceyle bitiren öğrencilere belgeleri ise Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat tarafından verildi.

Kepler havaya atıldı

Euromos Antik Kenti'ndeki Zeus Lepsynos Tapınağı önünde gerçekleşen tören, diğer öğrencilere belgelerinin verilmesi ve öğrencilerin tarihi mekanda keplerini havaya atmaları ile son buldu.

(ÇP-MB-Y)



20.05.2017 22:07:52 TSI

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