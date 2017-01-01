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Polis zehir tacirlerine göz açtırmadı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 22:10
Polis zehir tacirlerine göz açtırmadı
Polis zehir tacirlerine göz açtırmadı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 5 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak operasyon yapıldığı öğrenildi. Operasyonda Z.K, M.D, S.A, E.S ve F.U yakalandı. Şahısların yapılan üst, araç ve ev aramalarında 7 fişek halinde daralı ağırlığı 4.75 gram gelen satışa hazır vaziyette uyuşturucu maddelerden metamfetamin maddesi 1 adet 0.55 gram gelen Bonzai maddesi uyuşturucu ticaretinde ve kullanımında kullanılan çeşitli aparatlar 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi toplam 14 adet çeşitli çaplarda ve menşei belli olmayan tabanca mermisi 2 adet av tüfeğiyle 34 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Şahıslardan M.D., S.A., E.S. ve F.U. isimli şahıslara Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan işlem yapılarak salıverildi. Z .K isimli şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.
(AÖ-Y)

20.05.2017 22:10:02 TSI
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