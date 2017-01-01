YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Atakum'da Gençlik Festivali

Atakum'da Gençlik Festivali



(Fotoğraflı)



Şahin Binici

SAMSUN (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Samsun'da Gençlik Festivali düzenlendi.

Atakum ilçesinde düzenlenen festivalde ateşler yakılıp danslar edildi. Samsun Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) tarafından organize edilen Gençlik Festivali'ne binlerce kişi katıldı. Çeşitli gösterilerin ve halk oyunlarının yapıldığı festivalde katılımcılar doyasıya eğlendi.

Daha sonra ise konser havasında geçen festivalde Samsunlu ünlü bir müzik grubu tarafından söylenen şarkılara, gençler de eşlik etti.

(ŞB-SLH)



20.05.2017 22:46:26 TSI

NNNN

