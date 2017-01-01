ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Atakum'da Gençlik Festivali

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 22:46
Atakum'da Gençlik Festivali
Atakum'da Gençlik Festivali

(Fotoğraflı)

Şahin Binici
SAMSUN (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Samsun'da Gençlik Festivali düzenlendi.
Atakum ilçesinde düzenlenen festivalde ateşler yakılıp danslar edildi. Samsun Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) tarafından organize edilen Gençlik Festivali'ne binlerce kişi katıldı. Çeşitli gösterilerin ve halk oyunlarının yapıldığı festivalde katılımcılar doyasıya eğlendi.
Daha sonra ise konser havasında geçen festivalde Samsunlu ünlü bir müzik grubu tarafından söylenen şarkılara, gençler de eşlik etti.
(ŞB-SLH)

20.05.2017 22:46:26 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
YEREL

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Hastalar eserlerini sergiledi
YEREL

HASTALAR ESERLERİNİ SERGİLEDİ
AVM'de 19 Mayıs coşkusu
YEREL

AVM'DE 19 MAYIS COŞKUSU
Başkan Yılmaz: &quot;Samsun parmakla gösterilir hale gelecek&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "SAMSUN PARMAKLA GÖSTERİLİR HALE GELECEK"
Bölge Yerel Basın Mensupları Buluşması
YEREL

BÖLGE YEREL BASIN MENSUPLARI BULUŞMASI
Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 98. yıl dönümü
YEREL

ATATÜRK'ÜN SAMSUN'A ÇIKIŞININ 98. YIL DÖNÜMÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Bu hafta ne yapsak? (23 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

BU HAFTA NE YAPSAK? (23 MAYIS 2017)

 1
  • 2 Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
  • 3 Bu hafta ne yapsak? (24 Mayıs 2017)
  • 4 Bu hafta ne yapsak? (21 Mayıs 2017)