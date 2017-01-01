Atakum'da Gençlik Festivali
(Fotoğraflı)
Şahin Binici
SAMSUN (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Samsun'da Gençlik Festivali düzenlendi.
Atakum ilçesinde düzenlenen festivalde ateşler yakılıp danslar edildi. Samsun Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) tarafından organize edilen Gençlik Festivali'ne binlerce kişi katıldı. Çeşitli gösterilerin ve halk oyunlarının yapıldığı festivalde katılımcılar doyasıya eğlendi.
Daha sonra ise konser havasında geçen festivalde Samsunlu ünlü bir müzik grubu tarafından söylenen şarkılara, gençler de eşlik etti.
(ŞB-SLH)
20.05.2017 22:46:26 TSI
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