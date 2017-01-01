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Kuşadası 8. Geleneksel Engelliler Bahan Şenliği yapıldı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 23:06
Kuşadası 8. Geleneksel Engelliler Bahan Şenliği yapıldı
Kuşadası 8. Geleneksel Engelliler Bahan Şenliği yapıldı

(Fotoğraflı)

Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) -Kuşadası Engellileri Koruma Derneği tarafından düzenlenen 8'inci Geleneksel Engelliler Bahar Şenliği, Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde yapıldı.
Erdoğan Öven Engelliler Köyü sakini engelliler gün boyu düzenlenen etkinliklerle gönüllerince eğlendi.
Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen 8'inci Geleneksel Engelliler Bahar Şenliği'ne Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve eşi Nil Kayalı ile Aydın eski Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, belediye meclis üyeleri, Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Güler, katılımcılara gösterdikleri ilgi ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek "Çocuklarımız bu eğitim kurumunda bizlerden gördükleri ilgiyle çok mutlular. 22 yıldır engelleri yenmek için verdiğimiz mücadelede yanımızda duran tüm dostlarımıza çok teşekkür ederim" dedi.
Güler'in ardından konuşan Başkan Kayalı ise Kuşadası Belediyesi olarak engelleri aşmak için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirterek "Erdoğan Öven Engelliler Köyü sakini sevgili dostlarımızın mutlu olduklarını görmek bizler için çok önemli. Bizler engelleri aşmak, engelsiz bir yaşam alanı oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeter ki engelli dostlarımız hep mutlu olsunlar, engelsiz yaşasınlar" dedi. Şenlik, açılış konuşmalarının ardından çeşitli grupların konserleri ve dans gösterileriyle devam etti.
(ZH-MB-Y)

20.05.2017 23:06:01 TSI
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