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Elazığ'da Suriyeli öğrenci 3 gündür kayıp



(Fotoğraflı)



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Fırat Üniversitesi'nde(FÜ) okuyan Suriyeli öğrenciden 3 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, FÜ Elektrik ve Elektronik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Imad Eddin Alcamus(19), 3 gün önce saat 21.00 sıralarında Rüstem Paşa Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'ndeki evinden dışarı çıktı. Ev arkadaşları Alcamus'un eve gelmemesi üzerine aradı fakat ulaşamadı. Gencin sabahta eve dönmemesi üzerine arkadaşları İl Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurunda bulundu.

Arkadaşının yaklaşık 3 gün önce akşam evden çıktığını belirten Mustafa Jumaa, "Arkadaşlar aramış haber alamamış. Bende dışarıdaydım ve beni aradılar. Bende kendisinden haberim olmadığını söyledim. Daha sonra eve gittim. Diğer arkadaşları da aradık ama haber alamadık. Yine gece aradık telefonu kapalı ve eve gelmedi. Gidecek başka bir yeri de yok"dedi.

Polis gidip kayıp başvurusunda bulunduklarını aktaran Jumaa, kayıp arkadaşının Ankara'da olan ailesine de haber verdiklerini, başına bir şey gelmiş olabileceğinden şüphelendiklerini kaydetti.

(CK-HİV-Y)



21.05.2017 00:18:26 TSI

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