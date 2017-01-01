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Erkilet Bulvarı'nda trafik kazası: 5 yaralı

21 Mayıs 2017 Pazar, 08:43
Erkilet Bulvarı'nda trafik kazası: 5 yaralı
Erkilet Bulvarı'nda trafik kazası: 5 yaralı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı ile 11. Cadde kavşağında meydana gelen trafik kazasında, 07 CCA 24 plakalı otomobil ile 32 PE 590 plakalı otomobilin çarpıştığı öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle 32 PE 590 plakalı otomobil refüje çıkarken, 07 CCA 24 plakalı otomobil ise kaldırıma çarparak durabildi.
Kazada yaralanan 5 kişi olay yerine gelen 112 ambulansları ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrasında kullanılamayacak hale gelen araçlar, trafik polislerinin yaptığı inceleme sonrasında çekici vasıtası ile yoldan kaldırıldı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak incelemenin başlatıldığını bildirdi.
(AÖ-Y)

21.05.2017 08:43:42 TSI
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