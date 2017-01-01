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Konaklar Mahallesi'ndeki Yangın Korku Dolu Anların Yaşanmasına Neden Oldu



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KAYSERİ (İHA) - Konaklar Mahallesi'nde dün akşam çıkan yangın, bina sakinlerinin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi Germir Caddesi'ndeki Şükran Sitesi D Blok 3. katta bulunan bir dairede yangın çıktığı öğrenildi. Vatandaşların olayı ihbar etmesinin ardından yangın mahalline polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle bine sakinleri büyük panik yaşarken, itfaiye ekipleri kapısı kilitli olan daireye pencereden girerek yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın yaklaşık yarım saat içinde söndürüldü.

Yetkililer, yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak inceleme başlatıldığını bildirdi.

(AÖ-Y)



21.05.2017 08:51:22 TSI

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