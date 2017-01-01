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Erzurumlu kadınların ellerinde nakış nakış işlenen Hereke halıları Türkiye'ye pazarlanıyor



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Selçuk Kaya

ERZURUM (İHA) - Osmanlı saraylarını da süsleyen el emeği göz nuru Hereke halıları Erzurumlu kadınların ellerinde nakış nakış işlenerek Türkiye'ye pazarlanıyor.

Kaliteli işçiliği ve özgün örnekleriyle Osmanlı saraylarını da süsleyen Hereke halıları Erzurumlu kadınların el emekleriyle göz kamaştırıyor.

İnce işçiliği ve kaliteli örgüsüyle dokunan Hereke halıları yüzde 100 ipek ipliklerden dokunarak renklerini de kök boyadan alıyor. Erzurum ESMEK kurslarında çalışan kadınların el emeği göz nuru ile dokudukları Hereke halıları ise, Türkiye'ye pazarlanarak alıcı buluyor. Halı ve Kilim hocası Şeyda Erdoğan, Hereke halılarının iplerinin kök boya ile boyandıklarını belirterek, "Erzurumlu genç kızlarımız ve kadınlarımızın el emeği göz nuru ilmek ilmek dokudukları Herek halılarımızı tüm Türkiye'ye pazarlıyoruz. Kadınlarımızın ilmek ilmek dokudukları halılarımızın en büyük özelliği yüzde 100 yün olmasıdır ve iplerinin de kök boya ile boyanmasıdır." diye konuştu.

Öte yandan Erzurum yöresine ait Bardız kilimlerini de dokuduklarını belirten Şeyda Erdoğan, "Kilimlerimiz ise Erzurum yöresine ait olan Bardız kilimleridir. Bardız kilimlerimizin özelliği de aralarında delik olmasıdır" dedi.

(SK-AT-Y)



21.05.2017 09:20:02 TSI

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