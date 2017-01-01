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Temel Devren Defilesi büyük beğeni topladı



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum Halk Eğitim Merkezi kursiyer öğrencilerinin Barış meydanında düzenlediği defile büyük beğeni topladı.

Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ünal düzenlenen temel devren defilesi ile geçmişten günümüze geleneklerimizin yaşatılmaya çalışıldığını söyledi. Ünal Anadolu'nun değişik yörelerinde bindallı, üç etek olarak ta adlandırılan temel devren ler bordo ve mor renkli, atlas veya kadife kumaşlar üzerine sim sırma veya tel kırma ile elde kasnakla yapıldığını ifade etti. Ünal konuşmasını şu sözlerle sürdürdü " Anadolu'nun değişik bölgelerinde düğünlerde ve önemli günlerde giyilir. İşlenmesi ve gümüş veya altın rengindeki ipliklerle nakışlar yapılarak giyilmesidir. Selçuklular ve hatta daha öncesinden de Türkler tarafından kullanıldığı, Selçuklular ve Osmanlı Devleti döneminde de özellikle saray giysisi olarak bilinmektedir. Daha çok mor ve bordo renkte, kadife veya atlas kumaş üzerine daha çok tercih ediliyor. Bunların üzerine nakışlar yapılarak elde edilen bir giysi türü. Başa örtülen örtüler tel kırma ile süslenir. Bodrumda düğünlerde olmazsa olmazların içinde yer alan bir giysidir. Çok ilgi görmektedir. Eski kültürümüzün yeni nesillere aktarılması manasında gerçekten önemli bir yer arz ediyor. Eski sanatlarımızı ve zanaatlarımızı günümüze aktarılmasını amaçlıyoruz." dedi.

Defilede, Halk eğitim Merkezi öğretmeni Aynur Aydoğan tarafından Bodrum Merkez, Gümüşlük, Yalıkavak ve Gündoğan mahallelerinde açılan kurslarda yıl boyunca verilen eğitimler sonunda ortaya çıktı. Geleneksel giysiler üzerinde yer alan desenler, defileyi izleyenler tarafından beğenildi. Kursiyerler kendi biçip diktiği ve desenlerini özenle, sabırla işledikleri giysileri sahneye çıkarak sundular. Turistlerin de izleyip görüntü alıp fotoğraf çektiği defileye çıkan kursiyerler yöresel Bodrum ezgileri eşliğinde bazen yürüdü bazen de oynadılar.

(EA-MB-Y)



21.05.2017 09:21:43 TSI

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