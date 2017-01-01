ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Temel Devren Defilesi büyük beğeni topladı

21 Mayıs 2017 Pazar, 09:21
Temel Devren Defilesi büyük beğeni topladı
Temel Devren Defilesi büyük beğeni topladı

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Bodrum Halk Eğitim Merkezi kursiyer öğrencilerinin Barış meydanında düzenlediği defile büyük beğeni topladı.
Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ünal düzenlenen temel devren defilesi ile geçmişten günümüze geleneklerimizin yaşatılmaya çalışıldığını söyledi. Ünal Anadolu'nun değişik yörelerinde bindallı, üç etek olarak ta adlandırılan temel devren ler bordo ve mor renkli, atlas veya kadife kumaşlar üzerine sim sırma veya tel kırma ile elde kasnakla yapıldığını ifade etti. Ünal konuşmasını şu sözlerle sürdürdü " Anadolu'nun değişik bölgelerinde düğünlerde ve önemli günlerde giyilir. İşlenmesi ve gümüş veya altın rengindeki ipliklerle nakışlar yapılarak giyilmesidir. Selçuklular ve hatta daha öncesinden de Türkler tarafından kullanıldığı, Selçuklular ve Osmanlı Devleti döneminde de özellikle saray giysisi olarak bilinmektedir. Daha çok mor ve bordo renkte, kadife veya atlas kumaş üzerine daha çok tercih ediliyor. Bunların üzerine nakışlar yapılarak elde edilen bir giysi türü. Başa örtülen örtüler tel kırma ile süslenir. Bodrumda düğünlerde olmazsa olmazların içinde yer alan bir giysidir. Çok ilgi görmektedir. Eski kültürümüzün yeni nesillere aktarılması manasında gerçekten önemli bir yer arz ediyor. Eski sanatlarımızı ve zanaatlarımızı günümüze aktarılmasını amaçlıyoruz." dedi.
Defilede, Halk eğitim Merkezi öğretmeni Aynur Aydoğan tarafından Bodrum Merkez, Gümüşlük, Yalıkavak ve Gündoğan mahallelerinde açılan kurslarda yıl boyunca verilen eğitimler sonunda ortaya çıktı. Geleneksel giysiler üzerinde yer alan desenler, defileyi izleyenler tarafından beğenildi. Kursiyerler kendi biçip diktiği ve desenlerini özenle, sabırla işledikleri giysileri sahneye çıkarak sundular. Turistlerin de izleyip görüntü alıp fotoğraf çektiği defileye çıkan kursiyerler yöresel Bodrum ezgileri eşliğinde bazen yürüdü bazen de oynadılar.
(EA-MB-Y)

21.05.2017 09:21:43 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Türk Yunan dostluğu futbolla bekişti
YEREL

TÜRK YUNAN DOSTLUĞU FUTBOLLA BEKİŞTİ
Kanseri yendi 20 yıl sonra nikah tazeledi
YEREL

KANSERİ YENDİ 20 YIL SONRA NİKAH TAZELEDİ
Bodrum'da &quot;miras&quot; defilesi
YEREL

BODRUM'DA "MİRAS" DEFİLESİ
Euromos Antik Kentinde arkeoloji öğrencilerinin kep sevinci
YEREL

EUROMOS ANTİK KENTİNDE ARKEOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN KEP SEVİNCİ
&quot;7. Otantik Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Şenliği&quot;
YEREL

"7. OTANTİK ÇOCUK OYUNLARI VE OYUNCAKLARI ŞENLİĞİ"
Antik kentte mezuniyet töreni
YEREL

ANTİK KENTTE MEZUNİYET TÖRENİ
Bodrum'da Türk-Yunan dostluk maçı
YEREL

BODRUM'DA TÜRK-YUNAN DOSTLUK MAÇI
Bodrum'da 50 kişi Çelebi Adası'na yüzdü
YEREL

BODRUM'DA 50 KİŞİ ÇELEBİ ADASI'NA YÜZDÜ

GÜNCELLEME - Yunan adasına kaçmak isterken yakalandılar
YEREL

GÜNCELLEME - YUNAN ADASINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR
Milli sporcu Çingigiray'dan dünya rekoru
YEREL

MİLLİ SPORCU ÇİNGİGİRAY'DAN DÜNYA REKORU
Simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemini kavradılar
YEREL

SİMÜLASYON ARACIYLA EMNİYET KEMERİNİN ÖNEMİNİ KAVRADILAR
Muğla'da midibüsün uçuruma devrilmesi
YEREL

MUĞLA'DA MİDİBÜSÜN UÇURUMA DEVRİLMESİ
Japon Kiyoshi &quot;Ertuğrul&quot;un izinden Marmaris'e geldi
YEREL

JAPON KİYOSHİ "ERTUĞRUL"UN İZİNDEN MARMARİS'E GELDİ
Dalaman'da kaybolan Veli Arslan'ın cesedi bulundu
YEREL

DALAMAN'DA KAYBOLAN VELİ ARSLAN'IN CESEDİ BULUNDU
Muğla'da kayıp kişi ölü bulundu
YEREL

MUĞLA'DA KAYIP KİŞİ ÖLÜ BULUNDU
Marmaris Belediyesi Bisiklet Yolu halkın hizmetine açıldı
YEREL

MARMARİS BELEDİYESİ BİSİKLET YOLU HALKIN HİZMETİNE AÇILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim itirafçı oldu
GÜNDEM

ADİL ÖKSÜZ'Ü SERBEST BIRAKAN HAKİM İTİRAFÇI OLDU

 1
  • 2 Prandelli'nin yeni adresi şaşırttı!..
  • 3 Elleri kelepçeli halde tabuttan kurtuldu! İşte o gösterinin sırrı...
  • 4 Gece kulübünde kurşun yağmuru