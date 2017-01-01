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Türk Yunan dostluğu futbolla bekişti



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum Göztepe Futbol Okulu'nun organize ettiği "19 Mayıs Uluslararası Göztepe Bodrum Futbol Şenliği gerçekleştirildi. Yunanistan'ın İstanköy Adası'ndan 4 takımın da katıldığı şenlikte dostluk maçları yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Bodrum Belediyesi Yalıkavakspor Tesisleri'nde bir futbol şenliği gerçekleştirildi.

Toplam 12 takımın mücadele ettiği organizasyona Yunanistan'ın İstanköy Adası'ndan da 4 takımda 100'ün üzerinde sporcu ve antrenörleri katıldı. Feribotlarla Bodrum'a gelen takımlar daha sonra Yalıkavakspor Tesislerine geçti. Burada hazır bekleyen Türk sporcular Yunanlı dostlarını Türk ve Yunan bayraklarıyla karşılarken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Organizasyon hakkında basın mensuplarına bilgiler veren Bodrum Göztepe Futbol Okulu sorumlusu Emrah Çatak, şunları söyledi: "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir organizasyon düzenlemek istedik. Her zaman yaptığımız sosyal sorumluluk projelerinden birini bugün gerçekleştiriyoruz. Yunanistan'daki dostlarımızla görüştük, karşı adadan AEK, Olimpiyakos'un akademi takımlarından olan Olimnos, Anagenesis ve Antagoras takımlarını buraya davet ettik. Sağolsunlar davetlerimizi kırmadılar. İzmir'den Göztepe'nin 3 akademi takımı, Aydın Yıldız Spor Kulübü ile Bodrum'dan da Bodrumspor, Yalıkavakspor, Gündoğanspor ve Turkuaz takımları olmak üzere Bodrum Göztepe ailesi ile birlikte toplam 12 takım bugün burada. 520 sporcu ve velilerle birlikte keyifli bir gün geçiriyoruz. Bu futbol şöleninde 2012 doğumlu olan minik oyunculardan U 13 takımlarına kadar bütün sporcular bugün mücadele edecek. Keyifli neşeli bir gün için bir aradayız" dedi.

25'er dakikadan 2 devre halinde oynanan 4 maçın sonunda takımlara katılım sertifikası, kupa ve madalyalar verilirken Türk ve Yunan takımları birbirlerine çeşitli hediyeler takdim etti.

(EA-MB-S)



21.05.2017 09:23:18 TSI

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