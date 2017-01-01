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Ağrı'da kaplıca sezonu açıldı

21 Mayıs 2017 Pazar, 09:26
Ağrı'da kaplıca sezonu açıldı
Ağrı'da kaplıca sezonu açıldı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Arslan
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde havaların ısınması ile birlikte kaplıcalara yoğun ilgi başladı.
Kaplıcaların açılması ile birlikte gelen vatandaşlar ve çocuklar hem eğleniyorlar hem de şifalı sulardan yararlanıyorlar.
Aileleriyle gelen çocuklar için özel yapılan havuzların da mevcut olduğu kaplıcalar, daha da ilgi görüyor.
Hafta sonları genelde Ağrı ve diğer illerden, Diyadin'deki kaplıcaya gelen vatandaşlar burada hem ailece mangal keyfi yapıyorlar, hem de sıcaklığı 78 dereceye ulaşan kaplıcaların tadını çıkarıyorlar.
(HA-AA-Y)

21.05.2017 09:26:20 TSI
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