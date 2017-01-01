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KAÜ STEM Kampı'na ev sahipliği yaptı



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Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın başlattığı "Prof. Dr. Aziz Sancar Kız Çocukları İçin STEM" kampına Kafkas Üniversitesi ev sahipliği yaptı.

KAÜ Spor Salonu'nda düzenlenen programa, Prof. Dr. Aziz Sancar Kız Çocukları İçin STEM (Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Kampları Proje Yöneticisi Kim Casey Coşkun'da katıldı.

6'ıncı sınıf kız çocuklarının hedef alındığı programda, kız çocuklarının eğitimi, STEM'in önemi ve projenin Türkiye'deki kız çocuklarının eğitimini nasıl etkileyeceği ve sürdürülebilir kalkınmaya etkileri ile ilgili bir panel düzenlendi. STEM kamp programı eğitmenler eşliğinde öğrencilerden bir ürünün grup içinde yapılması isteniyor ve yapılan ürünler diğer öğrencilere gösteriliyor.

STEM Kamplarıyla ilgili bilgiler veren Proje Yöneticisi Kim Casey Coşkun, "Projemizde 6'ıncı sınıf kız çocuklarını hedef alarak, onların eğlenceli aktivitelerle STEM'i doğru şekilde öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Kim Casey Coşkun, "Geçen yıl da olduğu gibi bütün bölgelerimizi kapsayan bir proje, bu yıl yine Ankara'da başladık. Şuan Kars'ta, projemiz devam ediyor. Antep, Hatay, Trabzon ve İstanbul'da projemiz devam edecek ve son olarak 17 Haziran'da uluslar arası konferansımızla, uluslar arası STEM alanında bilgi sahibi konuşmacılarımızla kapanış konuşması yapacağız. Yani kapanış konferansı yapacağız" diye konuştu.

"Eşim Karslı, Kars'ın benim için ayrı bir yeri var"

Eşi Gökhan Coşkun'un Karslı olduğunu ifade eden Kim Casey Coşkun, " Son olarak şunu söylemek istiyorum. Özellikle de Kars'ın benin için çok özel bir yeri var. Çünkü eşim buralı, Karslı, bu yüzden Kars benim için çok özel, projenin burada çok çok güzel geçmesini istiyorum. Ve çocuklar buradan ayrılırken, güler yüzle, mutlulukla ayrılmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Sancar'ın desteğiyle hayata geçirilen proje, Türkiye'nin 7 ilinden ortaokul 6. sınıf öğrencisi 700 kız çocuğunu kapsıyor. 2017 yılında ilk olarak Ankara'da başlayan proje Kars'ta devam ediyor. Proje Çorum, Gaziantep, Hatay, Trabzon ve İstanbul'da son bulacak. İstanbul'da bir de kapanış konferansı düzenlenecek.

(IÇ-AA-Y)



21.05.2017 09:27:40 TSI

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